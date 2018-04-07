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大陸挖角威脅不斷 台灣半導體廠高度警戒

發稿時間：2018/04/07 08:36

最新更新：2018/04/07 08:36

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（中央社記者張建中新竹7日電）中國大陸產業來台挖角動作持續不斷，台灣半導體廠尤其高度警戒，紛紛提高員工福利因應，期能留住人才。

中國大陸積極投入記憶體領域發展，動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科遭大陸鎖定大舉挖角，總經理李培瑛先前透露，在大陸提出優厚條件下，約有50名員工遭挖角。

面對大陸挖角威脅，李培瑛說，內部不僅強化門禁、手機、電腦、電腦配件與印表機管理，提升資訊安全保護，並全力配合檢調機關偵查與追訴。

南亞科同時積極強化競爭力，力求營運能有好成績，並與員工分享，改善員工酬勞。南亞科2017年員工酬勞達新台幣13.64億元，年增近2倍。

記憶體製造廠華邦電同樣面臨大陸挖角威脅，不過，據華邦電觀察，人員流動還在正常範圍，並無遭大量挖角的情況。

華邦電表示，近幾年營運好轉，將有利提升員工薪資結構與福利，有助留才。華邦電董事長焦佑鈞先前說，將每年加薪，薪資水準將向台積電看齊。

手機晶片廠聯發科近年營運面臨衰退壓力，為提振士氣，董事長蔡明介還特地於去年運動會時送給員工一個紅包，9月30日前到職的員工每人可收到1萬元獎金。

聯發科並決定自建幼兒園，預計2019年9月開始招生，讓有小孩的員工能夠兼顧工作與家庭，以增加員工向心力達到留才及攬才效果。（編輯：張良知＼楊玫寧）1070407

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