智慧手環也能搭捷運 行動支付跨大步

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）看好行動裝置使用，智慧手環業者結合信用卡以及交通票證，讓民眾搭乘大眾運輸工具也能行動支付；但銀行表示，智慧手環目前普及率不高，是否帶動民眾刷卡習慣有待觀察。



在金融監督管理委員會力拼2020年電子支付占比52%的同時，國家發展委員會也看好數位金融發展趨勢，目標2020年行動支付普及率6成、2025年進一步達到9成。



在政策積極推動下，銀行、電子票證、智慧手環、手機大廠、電子支付等各機構無不響應政策，推動多樣化的手機刷卡服務，現階段行動支付主流包含Apple Pay、街口支付、Line Pay等。



然而，現實生活中民眾雖可在手機上綁定悠遊卡等電票聯名卡，但需先換發NFC SIM卡，因此，使用手機搭乘大眾運輸工具仍不普及。另外，民眾較常使用的國際行動支付如Apple Pay，目前蘋果官網公告僅開放中國、俄羅斯、美國、日本以及英國5個國家部分使用搭配Apple Pay的iPhone或Apple Watch搭乘大眾運輸工具。



為提供民眾便利的支付環境，智慧手環業者Garmin今年3月攜手iPASS一卡通與中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等6大銀行，共同推出台灣第一個橫跨電子票證與信用卡的支付平台Garmin Pay。



即民眾的Garmin智慧手環綁定這6家銀行的一卡通聯名卡後，進出捷運站或上下公車時，就可以智慧手環支付捷運或公車費。



對於智慧手環等行動支付正式跨入交通票證，渣打銀行表示，在台灣，交通票證的支付確實占了民眾刷卡支付相當的比例，若行動支付可以使用在交通票證的確會帶來很高的便利性。



不過，渣打也指出，相較智慧型手機，智慧手環在台灣的使用並未到達很高的普及率，是否能夠真正帶動民眾刷卡習慣有待觀察。（編輯：林孟汝＼楊玫寧）1070407