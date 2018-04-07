網購瘋24小時到貨 分析師說這件事更重要

（中央社記者吳家豪台北7日電）來自新加坡的蝦皮購物跨足24小時到貨服務，象徵國內網購業戰場從運費補貼轉移到快速到貨。分析師認為，電商物流並非一味求快就好，更應注重消費者對物流時間的預期管理。



資策會產業情報研究所（MIC）日前公布台灣消費者網購行為大調查。調查結果發現，網購族對送貨速度有不同期待，有23.5%期待24小時內到貨，其中以36到55歲的期待比例最高；另有高達62.2%的網購族期待2到3天到貨。



資策會MIC調查顯示，台灣網購族喜歡的取貨方式，目前仍以超商取貨為主，占78.5%；喜歡宅配取貨的網購族比例為74.1%。此調查有效樣本共1068份，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。



資策會MIC資深產業分析師張筱祺表示，物流是電商競爭中很重要的一環，但並非一味求快才正確，而是注重消費者對物流時間的預期管理即可，在消費者預期內到貨便是合格的物流服務。



對於蝦皮搶攻24小時到貨服務，商店街總經理蘇芸直言「沒有這麼好做」。以蝦皮去年推出限定地區2小時到貨服務為例，適用商品只有5件，宣傳意味較重；蝦皮的24小時到貨服務初期有數千件商品適用，但是在台灣有一半區域無法送到，引發網友熱議很多地區被歸類為偏鄉。



蘇芸認為，24小時到貨的關鍵在於商品數需要達到一定規模，商品數多，消費者比較容易找到喜歡的商品。到貨服務，已有超過100萬件商品適用，今年會持續增加24小時到貨服務的商品數。（編輯：張良知＼楊玫寧）1070407