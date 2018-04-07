/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平空氣品質鄭南榕沙塵暴
>rss

美國航空訂購47架波音787 取消空巴大單

發稿時間：2018/04/07 21:34

最新更新：2018/04/07 21:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國航空公司宣布，取消向歐洲飛機製造商空中巴士採購22架A350型客機，轉而向美國波音公司訂購47架787型夢幻客機，定價總額達120億美元（約新台幣3528億元）。

法新社報導，美國航空公司（American Airlines Inc.）此次下給波音公司（Boeing Co.）的訂單，包括22架787-8型客機，預定2020年開始交機；以及25架787-9型客機，預定2023年開始交機。

波音民用飛機集團（Boeing Commercial Airplanes）總裁兼執行長麥克亞力斯特（Kevin McAllister）發表聲明說：「美國航空公司擴大採用787型夢幻客機，我們極感榮幸。」

加計這批新機後，美國航空公司擁有的787型客機總數將達89架。雖然新機的定價總額達120億美元，但最終成交金額通常低於定價。

美國航空公司並說：「我們今天與空中巴士（Airbus）達成協議，終止22架A350型客機的訂單，這是我們簡化機隊的策略之一。舊訂單原本是由全美航空集團（US Airways Group Inc.）所下。」美國航空已在2013年買下全美航空。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP