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比特幣泡沫更勝鬱金香泡沫 專家眾說紛紜

發稿時間：2018/04/08 08:44

最新更新：2018/04/08 08:57

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近年來，以比特幣為首的虛擬貨幣成為市場追逐焦點，帶動價格屢創新高，去年12月比特幣更來到近2萬美元的歷史高點。（圖取自Pixabay圖庫）近年來，以比特幣為首的虛擬貨幣成為市場追逐焦點，帶動價格屢創新高，去年12月比特幣更來到近2萬美元的歷史高點。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者邱柏勝台北8日電）比特幣去年曾一度飆至近2萬美元，但今年以來已「價崩」逾5成，連央行總裁楊金龍都表示，比特幣恐成史上最大泡沫。不過，市場人士認為，虛擬貨幣仍有傳統貨幣難以取代的「價值」。

近年來，以比特幣為首的虛擬貨幣成為市場追逐焦點，帶動價格屢創新高，去年12月比特幣更來到近2萬美元的歷史高點。但在各國陸續加強對虛擬貨幣的審查機制，以及虛擬貨幣交易所多次遭駭客攻擊後，比特幣價格瞬間崩跌，今年一度跌破7000美元大關。

虛擬貨幣暴漲暴跌的情況，引發各界關注，央行總裁楊金龍在今年首次理監事會議的會後記者會上，特別談及虛擬貨幣議題。他表示，87.5%的比特幣是由0.61%的帳戶持有，所有權高度集中，價格易受人為操控，是否能扮演「價格發現」功能，尚待觀察；且2015年以來，比特幣價格飆漲，超越17世紀的「鬱金香狂熱」，恐成為史上最大泡沫。

發生在17世紀荷蘭的「鬱金香狂熱」，根據相關文獻記載，是人類歷史上最早的泡沫經濟事件，鬱金香原產於中亞，經土耳其傳入歐洲，荷蘭因氣候與土壤適合，成為鬱金香的主要栽種國之一。

由於鬱金香非常美麗但栽種不易，成為達官顯要「炫富」的奢侈品，價格也因此水漲船高，據說當時在巴黎，一枝最好的鬱金香花莖，價格相當於110盎司的黃金，若以現在的黃金價格換算，甚至突破新台幣400萬元，雖然當時金價不比現在，但從中亦可窺知鬱金香被炒作的程度有多高。

如同其他的泡沫般，價格飆漲勢必引來想發橫財投機者的關注，但當價格被炒高後沒有接手者，泡沫就準備破裂。根據歷史資料顯示，鬱金香狂熱僅維持一個冬天，到隔年春天價格大幅崩跌，部分品種鬱金香的價格，狂跌到只剩下最高價位時的0.005%。

楊金龍說，觀察比特幣價格走勢，飆漲幅度更勝當時的鬱金香狂熱，難保不會成為下一個經濟泡沫。

不過，深耕虛擬貨幣市場已久、且為第一個在台灣推出新台幣代買代賣比特幣服務的Maicoin台灣數位資產交易平台總經理張軒豪，提出另一種看法表示，虛擬貨幣交易所具備的高度傳輸性與可儲存性，都是作為交易媒介中的重要價值。且政府可以發債讓央行來買，央行再印鈔票，但會導致通膨，比特幣「限量」的特性，反而使它比法償貨幣更能「抗通膨」。

至於比特幣價格暴漲暴跌，是否會成為下一個資產泡沫，張軒豪則反問，「價格漲太多就是泡沫嗎？」他舉例，有些公司股價P／E值（本益比）超高，仍有人買，著眼的是公司未來前景與獲利，「臉書上市時也還沒有賺錢，但很多人搶買，難道也是泡沫嗎？」

張軒豪認為，市場上所有人都去瘋狂追逐某一項東西，且包含跟風者、投機者都悶著頭去追，毫無風險意識只想發橫財，這種情況就是泡沫，導致價格大幅波動。

他也認同虛擬貨幣應被管制確保交易安全，但張軒豪強調，虛擬貨幣與法償貨幣的差別，僅在於法償貨幣有政府的擔保，但虛擬貨幣則是建構在網路國度，其作為交易媒介的價值，同樣都由市場決定。（編輯：林孟汝）1070408

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