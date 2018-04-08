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台灣手機市場吹冷風 銷量不振補貼降

發稿時間：2018/04/08 09:05

最新更新：2018/04/08 09:05

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後智慧機時代專題1（中央社記者江明晏台北8日電）蘋果首款iPhone問世已逾10年，「後智慧機時代」來臨，台灣手機市場面臨銷量不振、電信補貼縮手，旗艦機身價卻越來越高等多重挑戰，如何刺激市場需求，業者得出招自救。

國內科技網站「ePrice比價王」彙整市調機構數據指出，台灣2017年手機銷量約733萬支，年衰退約1成，出現近10年首度衰退。

3C部落客林小旭對中央社記者表示，智慧機問世已久，現代人大多有一支或兩支智慧機，加上硬體規格進步速度快，舊機即使過了2、3年，還是相當堪用，因此市場上推出的高價旗艦機，除非是固定粉絲族群，否則銷售量很難再激發過去龐大的換機潮，加上電信業者上網吃到飽價格戰競爭激烈，購機補貼降低，導致整體手機銷售量惡性循環。

全球電信業受到網路語音、OTT崛起浪潮衝擊，傳統收入下滑，又必須保留銀彈投資物聯網、大數據與5G，而台灣消費者為購買旗艦機提高資費的意願大幅降低，預料國內電信業者手機補貼今年仍將維持低檔。

去年在台有銷量紀錄的手機廠超過30個品牌，但市占率超過2%的只有8家，蘋果、三星瓜分近半市場，第3名至第6名依序為華碩（2357）、宏達電（2498）、OPPO、SONY。

值得注意的是，蘋果去年單月銷售額表現，平均都拿下5成以上市占，保守估計，台灣有大半高階手機市場被蘋果端走；而中階手機市場因為電信補貼縮手，價格相對甜蜜，反成逆勢成長區塊，非蘋手機陣營旗艦機要反攻，勢必得出招自救。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，「HTC旗艦定價不傾向走太高定價的路線」，他坦言，台灣手機市場因補貼壓縮，高價單機「變得很難推」；台灣高階手機市場幾乎有7成都被iPhone吃下，不過旗艦機還是每個手機品牌的指標，其他品牌在高階市場幾乎是在打混戰。

電信補貼縮手，旗艦機身價卻因為導入AI、AR、人臉辨識、慢速錄影等尖端科技，加上零組件價格上漲壓力大，售價只能越訂越高。三星近期推出旗艦機S9系列，其中S9+最高規格256GB版本售價突破新台幣3萬元大關，在電信商預購表現，逆勢刷出亮眼成績。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示，三星將加強「舊換新方案」的推廣，與電信補貼的概念類似，把消費者「購買成本」轉變成「使用成本」。三星今年「舊換新」有更新方案，並將攜手電信商進一步合作，譬如導入更公平透明的舊機鑑價系統，判斷手機殘值，看好今年高階手機使用「舊換新」方案的用戶比例將成長到4成5。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）更對舊換新策略相當自豪，且認為iPhone的剩餘價值在手機二手市場中是最高的；台灣大哥大總經理鄭俊卿直言，想仰賴舊換新策略刺激銷售，在Android陣營運作有挑戰，因為手機殘值掉得快、不透明，「會讓規則有點難玩」，也成「舊換新」方案的挑戰。

Sony Mobile總經理林志遠則預料，今年台灣市場景氣不佳，加上電信業者補貼持續縮手，手機銷量恐持續下滑，面臨700萬支保衛戰。而Sony將持續聚焦中高階市場，預計主力成長價格帶仍落在1萬至1萬5000元這一塊。

李元榮也看好，市場趨勢讓旗艦機規格下放至中高階市場，將促進中高價格帶銷量成長；陳柏諭也點出，國內電信商的平均資費大約在千元以下，占最大宗的主力銷售價格帶是新台幣1萬元到1萬5000元，甚至是萬元以下。

整體而言，今年台灣手機市場能否回溫，仍是未知數，但可以確定的是，目前各大手機品牌已在中階機規格上相互較勁，中階市場已成手機大廠廝殺戰場。（編輯：張良知）1070408

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