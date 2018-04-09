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台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元

發稿時間：2018/04/09 08:14

最新更新：2018/04/09 08:14

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（中央社記者田裕斌台北9日電）暌違3年，台灣彩券即將在4月23日推出電腦型彩券新遊戲雙贏彩，強打週一到週六天天開獎，彩迷無論是「全中」或「全沒中」，都可贏得頭獎新台幣1500萬元，這也是台彩旗下第11款電腦型彩券。

目前台彩電腦型彩券包括威力彩、大樂透、大福彩、今彩539、三星彩、四星彩及樂合彩與賓果賓果，除了賓果賓果天天開獎外，威力彩每週一、四開獎，大樂透每週二、五開獎，大福彩每週三、六開獎，今彩539則是週一到週六開獎。

台彩原本為了補足彩券產品線，在2015年4月推出大福彩，讓週一到週六天天都有新台幣一億元以上的大獎可開，不過成效不彰，加上威力彩、大樂透平時買氣遇到瓶頸，經過一年左右的設計，今年推出雙贏彩，希望能創造新客群，帶動公益彩券整體買氣。

台彩主管表示，雙贏彩採「24選12」設計，每注50元，頭獎1500萬元，頭獎獎金上限4500萬元，若有超過3注以上中頭彩，4500萬元將均分，較具創意的是，開出的12個號碼中，彩迷無論是「全中」或是「全沒中」都中得頭彩，可以抱走千萬元獎金。

台彩主管分析，雙贏彩由於週一到週六都開獎，在投注設計上採取每注50元的低門檻設計，與目前週一到週六也都有開獎的今彩539相同，不過頭彩獎金比今彩539的800萬元幾乎翻倍，且最低獎金設計100元，希望創造可以天天投注的新客群。

台彩統計，目前今彩539每期的投注額穩定在3000萬元以上，以頭彩中獎率58萬分之1估算，只要單期銷售額超過2900萬元，就會開出一注頭彩，比起威力彩得賣出22億元、大樂透需賣出7億元理論上才開得出頭彩容易許多；雖然目前台彩尚未公布雙贏彩的頭彩中獎率，但預估頭彩中獎率約在135萬分之1左右，單期銷售超過6700萬元就有開出頭彩的機會。（編輯：趙蔚蘭／張均懋）1070409

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