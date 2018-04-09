台灣風電業借鏡英國經驗 拚切入供應鏈

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台灣離岸風電發展如火如荼，台船董事長鄭文隆今天預估，台灣海峽將在後年「開始熱鬧起來」，面對產業技術提升、發展的挑戰，他希望借助英國經驗，助台灣業者逐步切入供應鏈。



台灣離岸風機基礎暨海事工程協會理事長鄭文隆今天與英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）簽署合作備忘錄（MOU），內容涵蓋離岸風場政策衍伸規劃、策略、管理及技術等離岸風機與海事工程相關合作，並將藉此強化台英廠商合作與交流。



同時是台船公司董事長，也擔任台灣「離岸風電海事工程產業聯盟」（M-Team）領導角色的鄭文隆指出，風場核准權預計在4月底出爐，之後就會出現「土、洋合作的拼圖」，也就是外國開發商與合適的台灣本土廠商正式簽約合作，他預估各風場將在後年初陸續動工，台灣海峽屆時將「開始熱鬧起來」。



鄭文隆表示，台灣過去沒人做過離岸風電相關工程，「第一個會很難」，有經驗後就會變得比較簡單；而台灣承接工程的業者必須按照合約中投資方的要求來採用特定國家製造的產品，在此過程中，業者可以盤點出資源可從何處取得，或是可以自己製造，與國外產業鏈連結，再逐漸移植到台灣，「是一個長期的工作」；他認為，水下基礎是台灣業者最容易切入供應鏈的地方。



鄭文隆說，今年1月成立的台灣離岸風機基礎暨海事工程協會，就是為了整合產官學研能量，克服法令研究、規範製作、海床調查技術、海上安裝技術、防蝕塗料技術、計畫管理、人才培育、工程糾紛預防，以及各種相關議題面臨的挑戰，並協助政府在政策上可以落實本土化的產業目標。而英國相關供應鏈號稱是全世界最大，可幫助台灣業者找到完整資源，「不用拼拼湊湊」。



英國目前離岸風電發電量為6.5GW，預計在今年底提高至7.5GW，並在2020年前達到10GW，屆時在整體發電量占比將達8%至10%。鄭文隆說，台灣發展離岸風電的目標是在2025年達到5.5GW，就期程來說是「比英國稍微緊一點」，但因為英國走在前面，台灣吸取經驗後自然可以進步得更快。



今早抵台的英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）下午也與經濟部長沈榮津出席見證這項MOU的簽署儀式，他致詞時指出，台灣現在發展離岸風電產業的狀況跟15年前的英國很類似，英國擁有的一流專家可以協助台灣這個新市場，以高效率達成台灣的風電計畫。



史徒華並表示，他稍早與總統蔡英文會晤時提到，英國已做好準備，可以在台灣離岸風電計畫開發的每個階段提供支援；他也說，期待今天簽署的MOU可以強化台英之間的既存友誼，並發展新的合作夥伴關係與合作機會。



史徒華今天除參與下午的MOU簽署儀式外，也拜會蔡總統、外交部部長吳釗燮與經濟部部長沈榮津，就台英雙邊關係與進一步合作機會交換意見，明天將前往桃園參觀源鮮智慧農場，並拜訪在英國進行投資的主要台灣企業。（編輯：林興盟）1070409