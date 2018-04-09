/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone 8大谷翔平島根地震
>rss

法國國鐵罷工 僵局已耗上億歐元

發稿時間：2018/04/09 21:26

最新更新：2018/04/09 21:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 法國國家鐵路公司工會持續罷工，累積損失超過上億歐元，但政府的改革立場不變，工會揚言延長罷工期。在罷工日，鐵路運輸混亂，復工日的運作則大致正常。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月9日法國國家鐵路公司工會持續罷工，累積損失超過上億歐元，但政府的改革立場不變，工會揚言延長罷工期。在罷工日，鐵路運輸混亂，復工日的運作則大致正常。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月9日

（中央社記者曾依璇巴黎9日專電）法國國家鐵路公司工會持續罷工，響應者仍占1/4左右，累積損失超過上億歐元。面對改革態度絲毫未變的政府，工會揚言延長罷工期，但雙邊仍無有效對話。

法國國鐵（SNCF）工會於4月初開始發動間歇式罷工，到6月28日為止，每週至少罷工兩天。在上週的罷工日，鐵路運輸一如預期大亂，但復工日的高速列車（TGV）運行大致正常。

今天又是一天罷工日，根據工會統計，參與罷工的成員達24.9%，比4日的29.7%低；但若只看駕駛員部分，罷工者占總數75%之多，扳道員也占35%，這兩種職位對列車運行來說都非常關鍵。

法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）接受RMC廣播電台和BFM電視台訪問時說，這波罷工已耗掉上億歐元（約新台幣36億元），每罷工一天大約損失2000萬歐元。

他表示，雖然很多員工響應罷工，但今天行駛的列車已比上週多，而且他認為法國並未因此癱瘓，只是乘客和需要貨運服務的企業要承擔結果。

國民議會今天開始討論國鐵改革計畫。工會揚言，不排除罷工行動延續到原定的6月28日之後，但政府絲毫未表示退讓，雙方目前也未進行有效對話。

法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）在歐洲第一電台（Europe 1）表示：「政府說願意對話，說什麼都可以談，只除了這個和那個。這樣算什麼對話？」

工會反對改革的原因在於不希望政府開放鐵路運輸競爭，也不願意既有特權被取消。

從政府立場來說，開放競爭是為符合歐盟要求，且約半數國鐵員工享有提早退休、帶薪假比一般勞工多一天等特權，既不符勞工平等原則，也讓國鐵負債雪上加霜。

自工會發起罷工以來，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）從未發言，把捍衛政策的第一線交給總理菲力普（Edouard Philippe）和閣員。他將於15日晚間罕見地接受電視台專訪，預料會針對國鐵改革案和罷工行動表態。（編輯：廖漢原）1070409

法國國鐵持續罷工 損失已達36億台幣

（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國國家鐵路公司總裁佩皮今天表示，上週開始的滾動式罷工已使公司損失近1億歐元（約新台幣36億元）。這項罷工仍然持續。

法新社報導，負債累累的法國國家鐵路公司（SNCF）今天邁入罷工的第4天，工會曾矢言至少罷工至6月28日，除非政府放棄法國國鐵的改革計畫。

法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）告訴BFM電視台（BFMTV），截至目前為止，每罷工一日，公司便損失約2000萬歐元，且罷工行動通常還會對非罷工日造成影響。

自上週起，法國國鐵員工每5天罷工2天，以抗議政府計劃對法國國鐵進行大刀闊斧的改革。

今天每5班高速列車（TGV）僅有一班運行，其他主要路線則每6班列車僅一班運行，同時只有1/3區域列車維持運作；進出倫敦的歐洲之星列車（Eurostar），也有20%的班次停駛。

佩皮也提到，今天罷工「參與度相當高」，「只是比起上次，有更多的火車運行」。他指的是上週的罷工狀況。

佩皮說：「在我看來，法國並未陷入癱瘓狀態，但是乘客正受到嚴厲的懲罰」。

法國政府堅持不讓步，工會則聲稱擁有廣大民意支持，民眾已承諾捐款51萬歐元給一個基金，以補償罷工工人損失的薪資。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070409

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP