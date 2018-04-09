法國國鐵罷工 僵局已耗上億歐元

法國國家鐵路公司工會持續罷工，累積損失超過上億歐元，但政府的改革立場不變，工會揚言延長罷工期。在罷工日，鐵路運輸混亂，復工日的運作則大致正常。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月9日

（中央社記者曾依璇巴黎9日專電）法國國家鐵路公司工會持續罷工，響應者仍占1/4左右，累積損失超過上億歐元。面對改革態度絲毫未變的政府，工會揚言延長罷工期，但雙邊仍無有效對話。



法國國鐵（SNCF）工會於4月初開始發動間歇式罷工，到6月28日為止，每週至少罷工兩天。在上週的罷工日，鐵路運輸一如預期大亂，但復工日的高速列車（TGV）運行大致正常。



今天又是一天罷工日，根據工會統計，參與罷工的成員達24.9%，比4日的29.7%低；但若只看駕駛員部分，罷工者占總數75%之多，扳道員也占35%，這兩種職位對列車運行來說都非常關鍵。



法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）接受RMC廣播電台和BFM電視台訪問時說，這波罷工已耗掉上億歐元（約新台幣36億元），每罷工一天大約損失2000萬歐元。



他表示，雖然很多員工響應罷工，但今天行駛的列車已比上週多，而且他認為法國並未因此癱瘓，只是乘客和需要貨運服務的企業要承擔結果。



國民議會今天開始討論國鐵改革計畫。工會揚言，不排除罷工行動延續到原定的6月28日之後，但政府絲毫未表示退讓，雙方目前也未進行有效對話。



法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）在歐洲第一電台（Europe 1）表示：「政府說願意對話，說什麼都可以談，只除了這個和那個。這樣算什麼對話？」



工會反對改革的原因在於不希望政府開放鐵路運輸競爭，也不願意既有特權被取消。



從政府立場來說，開放競爭是為符合歐盟要求，且約半數國鐵員工享有提早退休、帶薪假比一般勞工多一天等特權，既不符勞工平等原則，也讓國鐵負債雪上加霜。



自工會發起罷工以來，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）從未發言，把捍衛政策的第一線交給總理菲力普（Edouard Philippe）和閣員。他將於15日晚間罕見地接受電視台專訪，預料會針對國鐵改革案和罷工行動表態。（編輯：廖漢原）1070409



法國國鐵持續罷工 損失已達36億台幣



（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國國家鐵路公司總裁佩皮今天表示，上週開始的滾動式罷工已使公司損失近1億歐元（約新台幣36億元）。這項罷工仍然持續。



法新社報導，負債累累的法國國家鐵路公司（SNCF）今天邁入罷工的第4天，工會曾矢言至少罷工至6月28日，除非政府放棄法國國鐵的改革計畫。



法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）告訴BFM電視台（BFMTV），截至目前為止，每罷工一日，公司便損失約2000萬歐元，且罷工行動通常還會對非罷工日造成影響。



自上週起，法國國鐵員工每5天罷工2天，以抗議政府計劃對法國國鐵進行大刀闊斧的改革。



今天每5班高速列車（TGV）僅有一班運行，其他主要路線則每6班列車僅一班運行，同時只有1/3區域列車維持運作；進出倫敦的歐洲之星列車（Eurostar），也有20%的班次停駛。



佩皮也提到，今天罷工「參與度相當高」，「只是比起上次，有更多的火車運行」。他指的是上週的罷工狀況。



佩皮說：「在我看來，法國並未陷入癱瘓狀態，但是乘客正受到嚴厲的懲罰」。



法國政府堅持不讓步，工會則聲稱擁有廣大民意支持，民眾已承諾捐款51萬歐元給一個基金，以補償罷工工人損失的薪資。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070409