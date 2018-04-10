卓越教育占比提升 Q1營收創同期新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）卓越成功轉型補教股、教育事業營收比重提升，今年3月營收新台幣9663.3萬元，年增9.85%；今年第1季合併營收2.21億元，年增28.95%，改寫歷年同期新高。



卓越今天表示，今年第1季教育事業營收占比超過75%，其餘營收主要來自光纖事業；由於「陳立教育」品牌約去年3月起併入卓越，因此今年第1季營收較去年同期明顯成長。



法人看好卓越今年第2季將受惠於國中會考前的旺季效應，營收可望較第1季成長雙位數百分比。



卓越表示，自去年起持續擴大「陳立教育」品牌市占率，在台灣實體分校以及數位教育產品、服務上採取積極的發展策略，教育事業營收比重的提升為帶動今年第1季營收再次刷新歷年同期新高的關鍵。



卓越今年第1季「陳立教育」事業受惠於自去年底攜手易禾教育集團成立教育諮詢公司旗下高雄3所分校加入，推升全台分校據點達14所；另一方面，卓越透過集團師資、線上及線下教材、招募人員與行銷資源整合，持續衝刺國中、國小教育領域。



展望2018年第2季，卓越表示，針對5月緊接著國中會考前的旺季，除推出相關招生活動，也同步於全台各所分校擴大班系；卓越持續採取從高中向下垂直整合、橫向提升每位學員補習科目數量外，再加上目前積極開發高中與國中的雲端智慧數位課程，可望創造未來整體營運良好的成長動能。（編輯：蘇志宗）1070410