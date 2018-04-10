尼加拉瓜廠商參加2018臺北國際食品展

（中央社台北10日電）5家尼加拉瓜廠商由臺尼企業商會主席Gilberto Wong率領，將參加「2018臺北國際食品展」，並展出橫跨咖啡、可可、蜂蜜、蛋品等項目產品，極具多樣性及代表性。



中華民國駐尼加拉瓜大使館當地時間4日舉辦「2018臺北國際食品展尼國代表團說明會」，大使吳進木賀獲選參展及觀展採購之尼商。



吳進木強調臺尼FTA生效後尼國輸臺總額逐年提升，2017年更達1.24億美元之歷史新高，尼國白蝦、牛肉、咖啡、可可及蜂蜜等農牧產品極受歡迎，臺灣市場潛力巨大，鼓勵參展尼商積極運用此一良機拓銷臺灣及亞太市場，及採購台灣優質平價之食品加工及包裝材料暨設備，提升產品競爭力。



2018臺北國際食品展尼加拉瓜代表團成員包括PROHuevo、Asociacion Pueblos en Accion Comunitaria(APAC)、Mercon Coffee Corp、Zeas Apicola及El Vergel五家廠商。



產品橫跨咖啡、可可、蜂蜜、蛋品等項目，極具多樣性及代表性。



另有Fernandez Sera、Grupo Industrial Agrosa及Distribuidora Agropecuaria Disatyr三家尼國重量級買主將赴臺觀展採購，推動臺尼雙邊經貿關係更上一層樓。1070410