油電糖水Q1財報 台電慘虧125億元

（中央社記者黃雅娟台北10日電）經濟部國營事業第一季財報出爐，台電由於增加天然氣發電，加上縣市節能補助費用，第一季虧損達新台幣125億元，累積虧損1414億；中油則由於油品挹注營收，大賺116億元。



第一季財報陸續出爐，台電由於補助縣市共推的節能補助24億元在3月支出，因「減煤增氣」效應，原本成本較高的天然氣售電量增加24億度，雖然天然氣價格沒上漲，但台電仍增加不少成本，第一季虧損達125億元，累積虧損來到1414億；去年同期虧損僅26億元。



根據台電計算，今年1至3月累積售電量為489億度，較去年增加12億度，增幅2.7%；燃料成本增加65億元；自發電量部分，天然氣就增加24億度，煤跟油發電則分別減少12億度、6億度。



中油發言人畢淑蒨表示，雖然第一季國際油價各有漲跌，不過工廠操作穩定，油品、石化產品貢獻收益，第一季稅前盈餘達116億元，累積虧損降到204億元；去年同期稅前盈餘為87億元，主要原因是LNG（液化石油氣）虧損所致。



畢淑蒨指出，今年1至3月原油指標7D3B月均價分別為每桶67、63、63美元，跟去年12月的每桶62美元，相去不遠，不完全是國際油價挹注收益。



台糖由於砂糖國際價格持續走低，加上有過年等季節性因素，第一季稅前盈餘為7.42億元，較去年同期減少2.4億元，台糖發言人洪火文指出，八大事業部仍然都是獲利的狀態，油品跟砂糖仍然表現最佳，今年剩下3季有望再持續努力。



台水表示，至今年3月底止，稅前盈餘為3.83億元，較去年同期3.14億元表現為佳；台水發言人武經文表示，第一季雖然給水收入增加上億，不過因為年初水情不穩，購買原水、清水等原料費及動力費也支出不少。（編輯：林孟汝）1070410