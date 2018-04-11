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汽機車零配件聯展 轉型因應貿易困境

發稿時間：2018/04/11 12:46

最新更新：2018/04/11 12:46

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（中央社記者廖禹揚台北11日電）汽機車零配件五聯展今天開幕，展現台灣相關產業轉型能量，貿易局長楊珍妮表示，未來一年將協助業者轉型及分散市場，因應國際貿易保護主義興起的困境。

台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際智慧運輸展、台灣國際機車產業展及台灣國際汽車改裝暨維修保養展今天在南港展覽館舉行聯合開幕典禮，中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水致詞指出，電子化、自動化及智慧化是汽車產業發展的三大趨勢，今年因應國際潮流，新增智慧運輸展及汽車改裝暨維修保養展。

台灣區電機電子工業同業公會車電聯盟主任委員游文光表示，汽車產業在未來10年將面臨大轉變，近期美中貿易戰開打，台美貿易也面臨困境，產業必須思考如何轉型升級，在智慧運輸趨勢上，可以利用台灣很強的資通訊能力殺出重圍。

經濟部國際貿易局局長楊珍妮說，在國際貿易保護主義升溫的狀況下，突破創新是重要工作，在這次五聯展中有別傳統展覽，結合科技、電子、環保、美學，都是產業界的創新能量；而在業界、工業局及技術處共同努力下，可望讓產品走向更高境界。

楊珍妮表示，經濟部過去協助業者向新南向拓銷，在緬甸、越南、菲律賓都有不錯成績，今年5月將隨著台灣形象展腳步前進印度，都是很好再發掘的新市場，貿易局今年會持續協助業者開拓新商機、分散市場。

汽機車零配件五聯展在南港展覽館一館及世貿一館共同展出，共計1306家廠商使用3707個攤位，包括來自12國的外國參展商；經濟部與外貿協會駐外單位也全面動員，洽邀22家年營業額逾1億美元買主來台，並促成10個買主團，預計吸引逾7500名國外買主及3萬8000名國內外業者到場參觀採購。（編輯：張良知）1070411

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