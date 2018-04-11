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COMPUTEX轉型 不擔心CES Asia競爭

發稿時間：2018/04/11 18:22

最新更新：2018/04/11 19:38

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2018年台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）11日舉辦首場記者會，外貿協會祕書長葉明水（中）、台北市電腦公會副總幹事張笠（左3）、亞馬遜全球開店台灣區總經理林惠君（右3）參與首場記者會。中央社記者廖禹揚攝 107年4月11日2018年台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）11日舉辦首場記者會，外貿協會祕書長葉明水（中）、台北市電腦公會副總幹事張笠（左3）、亞馬遜全球開店台灣區總經理林惠君（右3）參與首場記者會。中央社記者廖禹揚攝 107年4月11日

（中央社記者廖禹揚台北11日電）台北國際電腦展邁入第38年，從採購平台轉型為建構全球科技生態系，面對同為科技展的CES Asia競爭，主辦單位外貿協會表示定位有所區隔，不擔心排擠效應。

2018年台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）將於6月5日至9日登場，今天舉辦首場記者會，會中媒體問及，亞洲消費電子展（CES Asia）將在6月13日至15日緊接著展出，是否會擔心排擠效應？

主辦單位中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水說明，CES Asia與美國CES內容不同，主要針對中國大陸內需市場，與COMPUTEX作為全球平台的定位有所區隔，也許也能相輔相成。

葉明水指出，在過去是硬體產品出口最重要採購平台的COMPUTEX今年邁入第38年，近3年轉型為輸出解決方案、應用為主的科技生態系建構，符合現在台灣許多科技廠商以服務、解決方案結合硬體的商業模式，展中不再侷限於採購，國際科技巨頭雲集的論壇、新創展都是重要特色。

今年COMPUTEX預計將有逾4萬國際業者來台，台北市電腦公會副總幹事張笠指出，一個好的展覽可以帶來外溢效果，廠商可能沒有參展，但會藉展期吸引國際人潮，在鄰近飯店或公司總部舉辦活動，許多生意都是藉此談成，也不必勞師動眾去歐美參與國際商展。

張笠表示，像美國CES雖是指標性大展，但接觸到新理念或構想的機會較多，接觸到實際產品或談生意的機會較少，而在COMPUTEX展中，既有商機，又有大品牌的方向性指引，在全世界很難找到類似的展覽，算是一項優勢。（編輯：楊凱翔）1070411

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