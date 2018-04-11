聯發科高通有共同挑戰 周漁君：過度競爭

聯發科資深副總經理暨技術長周漁君11日出席交通大學智慧半導體產學聯盟舉辦的「半導體的未來與創新」產學研國際趨勢大師講座，表示高通是聯發科最大競爭對手，產業過度競爭是兩公司面臨的共同挑戰。中央社記者張建中攝 107年4月11日

（中央社記者張建中新竹11日電）聯發科資深副總經理暨技術長周漁君表示，高通是聯發科最大競爭對手，產業過度競爭是兩公司面臨的共同挑戰；聯發科有距離市場較近優勢，但品牌印象不如高通。



國立交通大學智慧半導體產學聯盟下午舉辦「半導體的未來與創新」產學研國際趨勢大師講座，安排周漁君與科技部次長許有進及智準生醫科技創辦人暨執行長黃清俊等年輕創業家對談。



黃清俊表示，台灣新創產業有機會到世界一搏，只是缺乏方向，需要明確政策扶植。



許有進說，科技部知道技術、人才與資金是新創團隊最常遇到的問題，也都有相關計畫；因國內市場規模有限，新創團隊的技術鏈結到國外需求是相當重要。



對於國內IC設計業面臨的競合狀況，周漁君以聯發科為例，他表示，高通(Qualcomm)是聯發科最大競爭對手，兩公司營收主要來源都來自智慧手機。



周漁君說，全球前6大智慧手機廠囊括超過2/3的市場，其中，蘋果(Apple)是用自家的應用處理器(AP)，三星(Samsung)與華為採用自家處理器的也越來越多。



除客戶數少，價格競爭激烈，成本又不斷升高，周漁君表示，產業過度競爭是聯發科與高通面臨的共同挑戰。



周漁君指出，中國大陸、日本與韓國是半導體晶片最大的使用國家，台灣離這些國家比較近，有地利之便，另外，在中國大陸還有語音及文化方面的優勢，只是希望不要讓非經濟因素成為障礙。



周漁君坦承，聯發科品牌印象不如高通，他表示，台灣多數廠商都談成本，時間久了就會被視為是低階的供應商，品牌印象是台灣廠商要提升的部分。(編輯：陳永昌)1070411