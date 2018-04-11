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天然氣安全存量 中油建議納免責條款

發稿時間：2018/04/11 20:29

最新更新：2018/04/11 20:29

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（中央社記者黃雅娟台北11日電）天然氣事業法擬修法，2027年擬提高安全存量至14天，確保供氣穩定；中油估屆時需要22座16萬公秉儲槽，但受限安全存量規定，14座儲槽存量恐不能用，建議政府給業者調度空間，並加入免責條款。

能源轉型白皮書初稿中估，依據現行天然氣接收站擴增規劃，2025年天然氣接收站卸收能力每年可達3270萬噸。而今年擬推動天然氣安全存量入法，並採階段式提升安全存量法定天數與儲槽容積天數，2019年法定安全存量為7天，2022年提高至8天，2025年提高到11天，最後在2027年達到14天；儲槽容積天數應達24天。

經濟部能源局今天召開能源轉型白皮書產業會議，關於天然氣安全存量問題，雖然去年11月就預告修正草案，至今尚未上路。

中油天然氣事業部副執行長劉俊昌今天在會議中發言表示，今年1月17日召開的專家學者會議，當時曾有學者建議天然氣安全存量應該要到30天，但他認為，如果對產業夠瞭解，LNG（液化天然氣）光是液化就必須維持零下162度C的溫度，儲存其實非常困難。

劉俊昌指出，當初在會議中就有表達，對於修正草案訂定的天然氣的安全存量「有疑慮」。他指出，國際上沒有任何一個國家訂定天然氣安全存量，以韓國而言，最低存量是3天、安全存量是9天，如果低於3天可能會有罰則，不過現在還沒有入法。

劉俊昌說，中油絕對配合政府政策，但是以國內的環保氛圍，光是新設第三天然氣接收站就努力這麼久，除非政府願意大刀闊斧排除一切困難，不然幾乎是「不可能的任務」。

劉俊昌也建議，法規應該納入彈性的調度空間，以目前國際LNG船，每船可裝載量約為14萬到21.6萬公秉，業者必須要空出空間才能再進新的LNG，「不是隨時保持滿載」；同時他認為，蓋太多儲槽，會產生蒸發問題、電力需求，直接排放還有溫室氣體等高儲存的風險問題，建議提高安全存量天數應「從長計議」。

劉俊昌會後對媒體表示，如果真的要修法，建議應該給業者空間，加入一些免責條款，例如環保或其他不可抗力因素等。

根據中油估算的書面資料指出，到2025年天然氣需求2354萬噸，每天約為6.45萬噸。如果以能源局原定的儲槽容積，加上每座儲槽僅能儲存90%計算，中油需要22座的16萬公秉儲槽，但其中卻因要達到14天的法定安全存量要求，等於有14座儲槽存量恐怕完全不能使用。

而剩餘8座儲槽，扣除底存及4座LNG接收站須預留4船可卸收空間，可運用彈性僅剩30萬公秉，只要船期延誤或是海象影響變動超過2天，中油恐怕就得面臨罰款。

根據天然氣事業法規定，如果違反儲槽容量及安全存量，依情節輕重開罰新台幣50萬元以上、250萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。

能源局表示，為因應2025年天然氣發電占比將拉高到50%，必須做好穩定發電，以及兼顧安全存量等問題，由於台灣夏天有颱風、冬天有東北季風，船靠岸有困難，加上必須考量LNG物理特性等，修法過程各界提出的意見都會一併納入考慮。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1070411

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