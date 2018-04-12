新型旅宿正夯 傳統飯店面臨挑戰

（中央社記者江明晏台北12日電）傳統飯店產業面臨多方競爭，Booking.com宣布特色住宿房源總量突破500萬間，成長快速；新加坡飯店集團不為旅客而開的Kafnu旗艦館，瞄準台灣創客市場，出租率已達9成。



六福皇宮吹熄燈號，震驚業界，傳統飯店業面臨的競爭不只在於營運與成本、供給和需求，還有因應市場趨勢轉變而崛起的新興對手。



線上訂房平台Booking.com宣布，平台上包括民宿、公寓等特色住宿房源總量突破500萬間，相較於去年同期，特色住宿房源總量更成長27%，成長速度超越飯店、汽車旅館、度假村等傳統住宿類型。



Booking.com舉例，在芝加哥的公寓、托斯卡尼的B&B，還是峇里島的Villa，特色住宿深受全球消費者的青睞，未來市場發展潛力不容小覷。



觀察全球旅客需求變化，「有30%旅客想在2018年入住公寓、飯店式公寓或分租公寓」，Booking.com近期針對全球30個市場中5萬7000多名旅客所展開的調查如此顯示。



而在2017年Booking.com另一項調查中則顯示，有超過5分之1的受訪者正考慮在未來一年內將自己的房屋放上訂房網站出租。



新型旅宿的樣態在供給與需求方面都蓬勃發展，而新加坡飯店集團Next Story Group今年1月進軍台灣，就不走傳統旅宿的模式，旗下的Kafnu台北旗艦館靈感來自喜馬拉雅山麓登山前補給的概念，以多元設施瞄準台灣創客市場。



經過2個月，Kafnu宣布，台北旗艦館開幕兩個月已吸引來自音樂娛樂、傳媒設計、程式開發、電商平臺、創投、虛擬貨幣、金融等7大產業會員進駐，其中獨立辦公室更已達90%的出租率。



Kafnu亞太區總經理朱筠容表示，Kafnu的優勢在於能媒合會員「串連資源」；第一批進駐會員「集點樹」創辦人詹凱傑指出，Kafnu提供集團資源，根據會員需求每月舉辦各項專屬活動，吸引會員與投資者參加，提供會員多方管道去拓展業務，很適合剛成立一年多的新型公司。



另一個布局泛醫療市場的「孚鴻創意資訊」創辦人卓志青、蕭文翔則分享，公司業務性質需要很彈性的辦公空間，Kafnu能實質促進社群國際化，且近期Kafnu積極拓點亞太，有助於達成未來孚鴻向國際進軍的願景。



未來Kafnu將積極拓點越南、雪梨等亞太地區，會員皆可使用全球各地區的空間。（編輯：黃國倫）1070412