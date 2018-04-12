台股震盪小跌 靜待重量級法說會

（中央社記者江明晏台北12日電）受到美股下挫影響，加上市場靜待大立光、台積電兩大重量級法人說明會，台股今天量縮震盪，盤中翻黑，權值股漲跌互見，終場收在10955.29點，下跌18.73點。



美國總統川普誓言要對敘利亞被控使用化武一事，對敘國發動攻擊，加上聯準會公布的會議紀錄指貿易戰陰影為經濟成長帶來不利因素，美股今天下挫。投資人緊張不安，歐洲股市均告下跌。



台股加權股價指數今天終場下跌18.73點，收在10955.29點，跌幅0.17%，成交值新台幣1090.81億元。



蘋果概念股漲跌互見，台積電下跌3元，收在245元，跌幅1.21%；大立光上漲70元，收3300元，漲幅2.17%；鴻海下跌0.5元，收86.8元，下跌0.57%；聯發科大跌7.5元，跌幅2.21%，收在331.5元。



PCB族群華通、燿華今天股價大漲，華通盤中飆上漲停板鎖住，來到31.35元，燿華大漲近6%，收在20.8元。



熱門股光學股玉晶光、設備股上銀獲買單進駐，成交值位居台股前5名，分別收在350元、493元，漲幅2.79%、2.92%。



展望後續，國泰證期顧問處協理簡伯儀接受中央社記者訪問表示，大立光法說會在即，市場觀望氣氛濃厚，但仍偏向多方格局，認為盤面族群性輪漲的結構已被題材面取代，類股中個股的表現差異會更大，加上美股仍呈現大漲大跌格局，台股指數要攻上前波高點還是待量推升。（編輯：張良知）1070412