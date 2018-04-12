/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮吳宗憲葉俊榮
>rss

商店街個人賣場首季成交額近120億 創新高

發稿時間：2018/04/12 18:28

最新更新：2018/04/12 18:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北12日電）國內網購龍頭PChome集團旗下商店街個人賣場今年3月起二度調整運費補貼門檻，持續拉高商品成交金額（GMV），今天公布第1季成交金額近新台幣120億元，創單季新高。

商店街今天接受中央社記者採訪表示，個人賣場從今年3月起調整超商取貨免運費門檻，3月7日從0元調高到99元，4月1日再調高到199元，目前仍是市場上超商取貨免運費最低門檻；未來是否再調整，將視市場狀況決定。

商店街個人賣場先前最高單季商品成交金額是去年第4季創下，近110億元。

商店街總經理蘇芸表示，為了取得更大的市占，個人賣場去年以不到一年的時間，成為一個大規模、大價值的平台；2018年第1季的成交金額直逼120億元，超商取貨單月也超過1100萬件次，已是目前台灣行動電商的第一名，這對創業型的市場來說，是個令人振奮的好消息。

蘇芸坦言，商店街雖然因運費補貼策略造成虧損，但從投資的角度來看，這次投資也讓個人賣場成為一個大規模的平台，顯示這樣的投資結果相當成功。

為因應新加坡的蝦皮購物競爭，商店街去年砸大錢應戰，陸續推出運費補貼，致去年第4季每股虧損約27.6元，全年累計每股虧43.25元。（編輯：林興盟）1070412

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP