賴清德拚經濟 允諾必讓中小企業基金充足

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）行政院長賴清德今天接見中小企業代表時表示，拚經濟不能由上而下，須與業界共同努力；中小企業發展基金對中小企業發展很重要，他承諾行政院一定會讓基金足夠使用。



行政院發布新聞稿表示，賴清德接見中華民國全國中小企業總會理監事和關懷中小企業基金會董事會，針對當前政府施政及中小企業面臨的問題與挑戰，與相關政府部會代表對談。



賴清德表示，外界擔心中小企業發展基金是否充足，他保證「行政院一定會讓這個基金足夠使用」，要業界放心。



他說，拚經濟是政府首要工作；總統蔡英文多次揭櫫新經濟3方向，就是前瞻基礎建設計畫、5+2產業創新計畫與新南向政策。



賴清德表示，為落實新經濟3方向，行政院提出具體做法包括加薪、減稅、號召投資台灣、鬆綁法令，及提高環境影響評估與內政部都市計畫委員會行政效率。其中號召投資台灣具體內容就是解決「5缺（缺地、缺才、缺工、缺電、缺水）」問題，給予勞動市場更多彈性，希望讓企業有更好機會在台灣投資。



他說，僅靠政府推出拚經濟相關政策尚有不足，「一定要大家共襄盛舉」。



新聞稿指出，全國中小企業總會理事長林慧瑛在會中表示，感謝賴清德接任閣揆後，積極解決企業「5缺」及「一例一休」爭議。目前企業最關注的包括最低工資法制定、應收帳款遲延給付專法推動及中國大陸提出的對台31項措施等議題。



此外，林慧瑛說，期盼政府重視微型企業，依規模別將資源做最適配置、分級輔導。中小企業代表也就經營問題提出46項提案，希望政府解決，為台灣留住好企業、人才。



中小企業代表所提意見，賴清德表示，相關部會將秉持務實態度了解與答覆。（編輯：李明宗）1070412