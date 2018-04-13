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主辦世界機器人足賽 8月台中登場

發稿時間：2018/04/13 13:16

最新更新：2018/04/13 13:43

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科技部爭取到世界盃智慧機器人足球賽主辦權，8月在台中登場，13日由大會主席包傑奇（Jacky Baltes）（右）授旗給科技部長陳良基（左2），象徵賽事啟動。中央社記者蘇木春攝　107年4月13日科技部爭取到世界盃智慧機器人足球賽主辦權，8月在台中登場，13日由大會主席包傑奇（Jacky Baltes）（右）授旗給科技部長陳良基（左2），象徵賽事啟動。中央社記者蘇木春攝　107年4月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）科技部爭取到世界盃智慧機器人足球賽主辦權，8月在台中登場，今天舉辦授旗暨會員頒證記者會。科技部長陳良基表示，希望透過比賽，讓全世界看見台灣對機器人的努力。

2018世界盃智慧機器人足球賽（FIRA）今年8月6日到11日將在台中舉辦，科技部中部科學園區管理局今天舉行授旗主辦暨會員頒證記者會，由大會主席包傑奇（Jacky Baltes）頒發會員證書並授旗予科技部，象徵賽事啟動。

科技部長陳良基致詞表示，機器人是由精密機械組成，六軸機器人的控制是台灣的強項，台中一直是政府發展精密機械的重鎮，這次很難得爭取到世界盃機器人全球賽在台灣舉行，希望利用世界盃比賽，把台灣的強項推出去，將全世界厲害的機器人團隊帶進來，也鼓勵地主國要有更多團隊來參加。

陳良基介紹，世界盃機器人足球賽主要強調人形足球賽，場地上不能遙控，要讓機器人自主運轉，但機器人控制受限移動與速度，在比賽精采度或許與人體比賽有差距，但機器人透過布局設計，必須利用大數據分析與人工智慧，訓練所帶動的技術所放大的能量是相當大的。

陳良基表示，希望藉比賽的機會，把台灣人工智慧結合精密機械的能量，與科技部推展的科技及學生創意，讓全世界了解台灣這方面的努力。

2018世界盃智慧機器人足球賽，有來自10個國家以上的團隊參賽，競賽項目有智慧全能人形機器人、3對3人形足球賽、2對2輪型足球賽、模擬組人形機器人足球賽、全自主四旋翼直升機搜救賽、青少年組機器人競賽等。(編輯:孫承武)1070413

科技部爭取到世界盃智慧機器人足球賽主辦權，8月在台中登場，13日舉行授旗暨會員頒證記者會，會中並展示台灣打造的機器人。中央社記者蘇木春攝 107年4月13日科技部爭取到世界盃智慧機器人足球賽主辦權，8月在台中登場，13日舉行授旗暨會員頒證記者會，會中並展示台灣打造的機器人。中央社記者蘇木春攝 107年4月13日
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