攻新南向內需商機 貿協攜手越南電商Tiki

外貿協會董事長黃志芳表示，要進軍東協內需市場，除了解決倉儲、物流、通關等問題外，近期也已經跟民間企業共同制定策略，規劃前進東協的roadmap。中央社記者黃雅娟攝 107年4月13日

（中央社記者黃雅娟台北13日電）貿協今天與越南第二大電商平台Tiki簽署合作備忘錄，未來在Tiki銷售可望免去開店費及上架費，台灣美妝、食品等產品，將可全力搶攻越南的內需市場；目前Tiki台灣館已有600項產品上架。



中華民國對外貿易發展協會與越南本土B2C電商平台Tiki（Tiki.vn），今天由外貿協會秘書長葉明水與Tiki創辦人暨執行長陳山（Tran Ngoc Thao Son）共同簽署合作備忘錄（MOU），將一同推動Tiki台灣館，並提供台灣經貿網會員免開店費、免上架費優惠，期待透過跨境電商，促進雙邊經貿往來，強化台灣出口。



外貿協會董事長黃志芳表示，越南人口將近1億，而且對台灣的產品有非常高的喜愛度，Tiki在越南雖然是第二大的電商平台，不過在客服、送貨、售貨等服務面向，信譽度非常高，這次兩個星期就促成雙方簽署MOU，未來可望再前進越南內需市場。



貿協指出，Tiki台灣館在去年12月18日開館，目前主要為運動用品、母嬰家居用品、3C消費性電子產品等，共29家廠商、600項產品上架，未來可望搶攻美妝及食品等市場。黃志芳表示，要進軍內需市場，除了解決倉儲、物流、通關等問題外，近期也已經跟民間企業共同制定策略，規劃前進東協的roadmap（路徑圖）。



貿協表示，陳山此次不僅與貿協簽訂合作備忘錄，同時率Tiki招商團隊出席貿協於12日下午主辦的「2018 Tiki招商說明會」，介紹Tiki Global跨境電商解決方案，分享該越南市場商機，未來台灣企業無需擔心進口越南許可證及關稅等問題，接獲Tiki買家下單，4天內送抵越南買家。



12日的招商說明會共計136家廠商出席，完成95場次洽談，包括台灣雅聞生技、詠麗生化科技、洋碁企業、瀚荃、晨暉生物科技、和和實業等廠商都在現場與Tiki面對面交流。現場另設有樣品展示區，計11家廠商共展示99項商品。



外貿協會配合政府推動新南向政策，積極於新南向國家電商平台設立台灣館，除了越南Tiki外，尚有印尼blibli、印度Tradeindia等，透過優惠進駐方案與整體形象推廣，協助台灣廠商打通跨境銷售管道。（編輯：林孟汝）1070413



