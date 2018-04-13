政院推工業大戶節能 台積電日月光早安排

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）行政院將推動節電政策，針對工業用電大戶訂出5%節能目標。台積電和日月光早已安排推動節電政策。竹科管理局也已推出具體措施。



行政院政務委員張景森今天表示，今年暑假會推動兩項節電政策，其中針對工業用電大戶，請台電與個別用戶檢討用電，希望積極採取節能措施，訂出5%節能目標。



半導體大廠已先推動安排節電政策。從技術來看，半導體製程技術每向前推進一個世代，積體電路線寬就得以持續縮小，使得晶粒面積愈來愈小，電子產品所消耗的電力也更為降低。



晶圓代工龍頭台積電在企業社會責任報告書中指出，台積電不斷領先推出半導體高階製程技術，並提供多樣且完備的特殊製程，以前段及後段製程整合能力提供功耗、效能以及晶片尺寸最佳化的競爭優勢，為客戶生產先進、節能及環保的產品。



其中採用10奈米FinFET製程技術為客戶生產高效能晶片產品，總耗電可降低30%，此外量產16FFC超低耗電製程技術，晶片工作電壓可降低50%。



台積電也提出2020願景，其中單位產品用電量較2010年減少12%，到2025年，累計從2016年到2025年累積節電總量28億度。



台積電在2016年提出單位產品用電量較2010年減少8%，實際績效減少用電8.5%。



封測大廠日月光（2311）斥資新台幣上億元，計畫明年在高雄廠導入智慧電網，屆時可降低尖峰時段電力需求5%到10%。



日月光預期，明年在高雄廠區可啟動導入智慧電網，除了集團能源成本降低外，也可降低國內電力尖峰需求。



日月光近日也啟動「區域智慧電網」計畫，預計今年底時要在高雄廠區內布建數千顆智慧電表、管控不必要的生產與設備，目標在尖峰用電時段降低用電5%到10%、離峰時段降低用電5%。



新竹科學工業園區管理局表示，之前管理局已經和園區主要廠商討論過，建議園區廠商減少非製程的必需用電，例如辦公室空調或照明節能，調整辦公室空調溫度，或是停止廠區內公共電力例如停車場或是廁所照明的供應。此外，園區可以透過自備發電機組補足減少用電量。



此外，竹科管理局也在園區推動工業節能技術輔導，針對廠商能源使用診斷評估以及提出節能改善措施，降低能源使用。



竹科管理局指出，累計到2017年輔導廠商節約用電潛勢達到2億度，今年要再達到1200萬度節能量。



針對今年夏季用電高峰，竹科管理局表示，4月份將邀請台電相關單位針對今夏供電情形、以及可能限電措施和節電措施，舉辦說明會，加強廠商節約用電。（編輯：林興盟）1070413