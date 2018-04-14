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換屋族適用自用住宅重購退稅 戶籍要設對

發稿時間：2018/04/14 12:01

最新更新：2018/04/14 12:01

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（中央社記者邱柏勝台北14日電）國稅局表示，民眾因自住需求而換屋時，不是只有「以小換大」，還要注意原有舊房須有本人、配偶或「受扶養」直系親屬設籍，符合自用住宅規定，才可適用重購退稅優惠。

「自用住宅」指的是房屋所有權人、配偶及「受扶養」直系親屬於房地已辦理戶籍登記，且於出售前一年內無出租或供營業使用事實的房屋。

國稅局表示，現行稅法規定，民眾出售個人自用住宅後的財產交易所得，應繳納所得稅，但自完成移轉登記日起2年內，如果再買自用住宅，且買進價格高於當時賣房售價者，可以在新買自用住宅完成移轉登記的年度，申請當年度的所得稅扣抵或退還，先買房後賣房者也可適用。

國稅局官員舉例，轄內有某民眾甲君，在民國105年間出售舊房屋，並於同年購入新房屋，購入新房屋的售價高於出售舊房屋的售價，因此申請適用重購自用住宅扣抵稅額新台幣1萬7000多元。

然而，國稅局查核時發現，甲君的舊房屋是由其母乙君辦理戶籍登記，但甲君與其母分別辦理105年度綜合所得稅結算申報，甲君並未申報扶養母親，因此導致甲君原有的舊房屋，沒有本人、配偶或「受扶養」直系親屬設籍，不符合自用住宅規定，因此遭否准認列重購自用住宅扣抵稅額。

不過甲君不服，向國稅局申請複查，主張新、舊房屋均屬自用住宅，應准予核認。國稅局查核發現，甲君的新、舊房屋從未出租或供營業使用，且乙君已年滿60歲，得由甲君列報為受扶養親屬，合併申報綜所稅後，即可符合自用住宅重購退稅規定。

國稅局將結果告知甲君後，甲君立即申請撤回複查，並改將其母列報為受扶養親屬，以辦理重購退稅。對此官員呼籲，民眾若發現申報時有類似情形，請就近至國稅局洽詢，以保障重購退稅的權益。（編輯：李信寬）1070414

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