水利署攜手產業節水有成 紓緩南部水情

（中央社記者邱柏勝台北14日電）為紓緩南部水情，水利署提前因應，透過產業節水、農業灌溉節水及區域水資源調度，確保梅雨季前用水無虞。此外，南部指標性業者配合加大節水力道，台南地區水情目前維持綠燈。



經濟部水利署今天發布新聞稿指出，曾文及烏山頭水庫昨天蓄水量為1億400萬噸，台南地區水情維持代表稍緊的綠燈，強調水利署自民國106年9月即提前因應，透過產業節水、農業灌溉節水及區域水資源調度，確保梅雨來臨前各標的用水無虞。



此外，水利署指出，南部地區的群創光電、台積電、中鋼、聯電等企業，在這次應變過程中，配合加大節水力道，善盡社會企業責任，成效顯著，讓大眾對南部水情得以關心而不憂心。



水利署長賴建信指出，水利署推動企業節水不遺餘力。以106年為例，19家節水績優單位，共創造2804萬噸節水效益。在產業界方面，獲獎單位包括群創光電七廠、台積電F14B P5/6廠、台化麥寮廠區聚碳酸酯廠、中鋼煉鋼廠、聯電FAB12A廠，以及台塑聚烯部麥寮HDPE廠等6家，節水成果豐碩。



水利署表示，氣候變遷下，水資源日益珍貴，根據聯合國報告指出，2025年全世界將有一半的人口無法取得充足乾淨的用水。企業節水除可降低用水經營風險與汙染處理成本外，也可善盡社會責任，讓產業與社會一同永續成長。目前產業界已重視與加大投入節水的力道，產業節水將成為水利署水資源開源節流工作的重要一環。（編輯：楊玫寧）1070414