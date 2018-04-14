台塑高雄起家厝變公園 108年底開放

（中央社記者程啟峰高雄14日電）原台塑高雄廠是台塑集團的起家厝，台塑割愛捐出將設立王永慶王永在昆仲公園回饋地方，預計108年底完工開放，與遴近的高雄亞洲新灣區聯成一氣，共同見證高雄城市的轉型。



這個園區是台灣第一個政府與企業合作，以基金會的運作方式，把工業歷史建物轉化為公共性的工業遺址和博物館的成功案例。



高雄市政府文化局文資中心主任李毓敏今天表示，這座公園占地約2.5公頃，將保存廠內王永慶、王永在兩位創辦人辦公室、王永在宿舍、員工福利社、警衛室、員工雙併宿舍及連棟宿舍群、單身宿舍、資材倉庫、尾氣爐煙囪，共計13棟建物，進行歷史建築保存利用，呈現王永慶、王永在創業奮鬥過程及台灣石化工業的發展軌跡。



她說，包括台塑原點廣場、戶外產業展示區、老樹廣場及垂榕綠帶、裝置藝術、空間景觀台等公共空間景觀設施也將一併改造，整座公園預計民國108年底完工對外開放。



原台塑高雄廠所在「獅甲」地區，是台灣第一個工業區，日治末期南進政策設立軍事工業，戰後持續帶動台灣的工業發展，奠定高雄成為台灣最重要「工業城市」的基礎。台塑高雄廠64年前在美援支持下設廠，從這裡出發成為如今的世界知名石化大廠，台塑高雄廠完成階段性任務，102年底向高市府申請將廠內具紀念性建築物登錄為歷史建築。



103年4月高雄廠停產，105年3月經「高雄市古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群審議會」審議通過登錄法定文資，廠區將規劃為「高雄市王永慶、王永在昆仲公園」。



台塑高雄廠占地約2.5公頃其中5筆土地約3550平方公尺為台塑所有，其餘屬國有財產局。近年來，高市府透過都市計畫，把原廠區2.5公頃工業用地規劃為為公共綠地。



台塑企業總裁王文淵昨天南下台塑高雄廠與高雄市長陳菊簽署捐贈意向書，並一起巡禮功成身退的高雄廠區，體會台灣工業化初期員工以廠為家的樣貌。



台塑除捐贈廠內5筆私有土地約3550平方公尺，也捐助新台幣5億元成立基金會，負責公園設施的修復及營運，維持廠區變公園的完整性，提供一處具有歷史文化與遊憩、教育意義的場域，也見證高雄這座工業城市的轉型。



依高市府資料，隨時代變遷，日治時期獅甲工業區功成身退，市府透過都市計畫，將滿布煙囪的工業區轉型為生態、文創、觀光高附加價值產業的亞洲新灣區，並與台塑合作，將廠區文化資產留下來，保存台塑起家厝，讓市民記得高雄工業發展歷史及對台灣經濟的貢獻，並將工業歷史的建物、資材轉化為永續營運且具公共性的工業遺址及博物館。(編輯:孫承武)1070414