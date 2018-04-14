油價恐因美轟敘飆漲 中油：下週暫不影響

（中央社記者邱柏勝台北14日電）美國、英國與法國聯軍空襲敘利亞，國際油價恐飆漲。中油表示，本週油價計算基準至13日止，是在美國發動空襲前，因此16日油價調整不受影響，下下週調幅則將視下週油價變動而定。



美國、英國與法國聯軍今天空襲敘利亞，目的是懲罰敘國總統阿塞德政權涉動用化學武器攻擊。美國總統川普指稱敘國使用化武的行徑是「禽獸罪行」。美、英、法聯軍空襲敘利亞，中東地緣政治風險升溫，恐連帶導致國際油價飆漲，外界關切中油是否進一步調整國內油價。



中油貿易處處長林暘今天接受中央社記者訪問時指出，下週油價的計算基準，是統計到13日為止，當時戰爭尚未開打，因此下週油價調整不受美軍轟炸敘利亞影響，至於下下週油價調幅，將視下週國際油價變動而定。



林暘指出，根據部分銀行與油價技術線型預測，戰爭開打後，國際油價最高可能漲至每桶80美元左右，但外界多認為此次戰爭屬於懲罰性質，而非侵略，因此應該不會持續太久。此外，目前非用油旺季，且敘利亞也非中東地區主要產油國家，每天產量約10萬桶，甚至自己都還需要進口，預估對市場價格影響有限。原油價格上漲，主要還是來自市場預期心理，以及有心人士的哄抬炒作。



林暘強調，中油為分散中東地區油價上揚導致採購成本提高的風險，近年致力發展不同地區的油源採購，目前自美國進口的油源占比已逾1成，也有部分油源來自西非、澳洲等地，因此自中東地區採購的油源比例，從早年的8成，降至近年的5成至6成，藉以分擔中東地區的政治風險，維持進口原油價格穩定。(編輯：陳永昌) 1070414