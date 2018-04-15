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日本海域發現稀土 專家：開採恐不易

發稿時間：2018/04/15 14:36

最新更新：2018/04/15 15:06

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（中央社東京15日綜合外電報導）上週一項研究顯示，日本海域可能蘊藏1600萬噸珍貴的「稀土」元素，引發各界關注，但專家警告開採稀土代價高昂，技術門檻高，尤其是埋藏在好幾英里深的海底。

專家表示，中國2016年開採約15萬噸稀土，但曾因政治緊張而限制出口。日本是全球第2大稀土消耗國，中國則掌控這個高度戰略性市場的9成供給量。

法國地質調查所（French Geological Survey）專家李法佛（Gaetan Lefebvre）表示，日本因此尋找各種方法，不想依賴中國的供應。

除了想降低對中國的依賴程度，中國打擊非法礦場以及電動車的需求推升稀土價格飆高，也是原因之一。

這項研究的作者、東京早稻田大學講師高谷雄太郎表示，他的團隊盼在5年內開發出開採稀土元素的方式。

他告訴法新社：「我們現在不是在討論遙遠未來的夢幻技術。而是在進行研究，讓這件事成真。」

專門研究金屬礦物的艾達馬斯情報公司（Adamas Intelligence）的卡斯提魯斯（Ryan Castilloux）也認為這項發現「令人印象深刻」，但建議日本不要高興太早。

他說：「陸地上的稀土礦場，從發現到生產，需要10年、甚至更長的時間。因此，我不認為在海底會更快。」

卡斯提魯斯說：「日本的發現仍在非常初期階段，還要好幾年才能決定能否開採。」

德國基爾（Kier）赫姆霍茲海洋研究中心（Helmholtz Center for Ocean Research）的漢寧頓（Mark Hannington）說：「1600萬噸雖然是很大的數量，但沒有證據顯示這些數量在經濟上或環境永續上是否能彌補過來。」

分析家也指出，稀土密度相對低，真正存在海泥的稀土密度不到1%。卡斯提魯斯說：「光生產1000噸稀土就需要超過100萬噸海泥。」

美國地質研究所（United States Geoglogical Survey）去年預估，全球稀土礦藏有1億2000萬噸，其中巴西2200萬噸、中國4400萬噸、俄羅斯1800萬噸。

卡斯提魯斯說：「全球其他已知的陸地上有數以百萬噸、數百萬噸的稀土礦藏。就我來看，是更有吸引力的選項。」（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070415

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