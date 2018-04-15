/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林子偉潘文忠敘利亞黑鷹
>rss

分析師:中東衝突不致擴大 台股盤整看多

發稿時間：2018/04/15 16:10

最新更新：2018/04/15 16:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北15日電）美英法聯軍轟炸敘利亞化武設施，中東緊張氣氛再升高，股市分析師認為，國際衝突未擴大，接下來會走談判路線；台股將是10500點之上高檔震盪整理，看多趨勢不變。

本週最重要的大事為美、英、法聯軍轟炸敘利亞的化武設施，但目前未聞更進一步行動，接下來要看俄羅斯的態度，中國大陸表態不希望國際事務用武力解決，幸至今未釀更大衝突。

股市資深分析師林成蔭觀察，聯軍轟炸敘利亞這件事出現美俄大戰最壞狀況的機率非常低，估計會如同美中貿易戰一樣，接下來走談判路線，但需要花一段時間。

林成蔭表示，第1季美國百大企業表現不錯，財報對股市會有正向激勵作用；台股今年波動度比去年大得多，但1月的高點和2月的低點都不容易突破，近期上市櫃公司公布的第1季財報成績還不錯，估計4月台股指數會在區間整理，約在10500點有支撐，但前波高點11270點不易突破。

林成蔭指出，接下來觀察台股的重點，包括價值型股票在第2季表現的機會將優於成長股，例如美國的成長股FB、AMAZON、NVIDIA、GOOGLE等都有一些拉回或停止創高，所以台股資金有可能轉到價值型股票。

第二則是美國生物科技股表現未特別強，但今年台灣的生技股投報率卻超過10個百分點，值得多留意。

第三則是上肥下瘦，上游的原物料族群今年可能有通膨隱憂，例如美英法轟炸敘利亞導致油價居高，但油價上漲已讓大多數的美國石油公司都獲利，這些石油公司的原油還會繼續開出來，會讓通膨隱憂浮現，包括塑化、紡織等原物料上游股要多留意。

第四，電子股的網通族群不像消費性電子族群有淡旺季之分，這個族群會有逢低承接的機會，今年高科技看多趨勢不變。（編輯：郭萍英）1070415

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP