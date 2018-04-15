分析師:中東衝突不致擴大 台股盤整看多

（中央社記者韋樞台北15日電）美英法聯軍轟炸敘利亞化武設施，中東緊張氣氛再升高，股市分析師認為，國際衝突未擴大，接下來會走談判路線；台股將是10500點之上高檔震盪整理，看多趨勢不變。



本週最重要的大事為美、英、法聯軍轟炸敘利亞的化武設施，但目前未聞更進一步行動，接下來要看俄羅斯的態度，中國大陸表態不希望國際事務用武力解決，幸至今未釀更大衝突。



股市資深分析師林成蔭觀察，聯軍轟炸敘利亞這件事出現美俄大戰最壞狀況的機率非常低，估計會如同美中貿易戰一樣，接下來走談判路線，但需要花一段時間。



林成蔭表示，第1季美國百大企業表現不錯，財報對股市會有正向激勵作用；台股今年波動度比去年大得多，但1月的高點和2月的低點都不容易突破，近期上市櫃公司公布的第1季財報成績還不錯，估計4月台股指數會在區間整理，約在10500點有支撐，但前波高點11270點不易突破。



林成蔭指出，接下來觀察台股的重點，包括價值型股票在第2季表現的機會將優於成長股，例如美國的成長股FB、AMAZON、NVIDIA、GOOGLE等都有一些拉回或停止創高，所以台股資金有可能轉到價值型股票。



第二則是美國生物科技股表現未特別強，但今年台灣的生技股投報率卻超過10個百分點，值得多留意。



第三則是上肥下瘦，上游的原物料族群今年可能有通膨隱憂，例如美英法轟炸敘利亞導致油價居高，但油價上漲已讓大多數的美國石油公司都獲利，這些石油公司的原油還會繼續開出來，會讓通膨隱憂浮現，包括塑化、紡織等原物料上游股要多留意。



第四，電子股的網通族群不像消費性電子族群有淡旺季之分，這個族群會有逢低承接的機會，今年高科技看多趨勢不變。（編輯：郭萍英）1070415