周邊單位首長薪資過高 金管會調降

（中央社記者廖禹揚台北15日電）金管會處理周邊單位首長薪資過高問題，已在今年第1季陸續完成周邊財團法人董、總薪資基準調降程序，但因法規不溯及既往，現任單位首長於任期期滿前皆不受影響。



自由時報今天報導，金融監督管理委員會周邊單位首長多由退休官員轉任，且薪資優渥，甚至高於中央部會首長；金管會主任委員顧立雄已著手處理此問題，直接受影響單位包括聯合信用卡中心、聯合徵信中心、投資人保護中心及證券暨期貨市場發展基金會。



行政院去年修正「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」，其中規定，對政府捐助財團法人的董事長或經理人，薪資基準應不超過中央部會特任首長待遇；但若考量專長特殊或攬才不易，可邀集外部專家研商，報行政院核定。



例如，櫃買中心雖屬財團法人，但因性質與台灣證券交易所、台灣期貨交易所等公司組織較接近，因此以專案處理，邀集外部專家評估訂定薪資基準。



知情人士表示，行政院去年修正此項規定後，要求金管會在去年底前進行檢討，各相關單位也陸續進行提報董事會、主管機關等程序，相關薪資基準調整已在今年第1季陸續完成。



不過，前述規定中明定，薪資基準在原則修正前已經主管機關核定或備查者，不受此項規定限制，因此金管會相關各財團法人現任董、總薪資，在任期期滿前皆不受影響。（編輯：郭萍英）1070415