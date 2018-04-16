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全球首季PC出貨年減1.4% 連續14季下滑

發稿時間：2018/04/16 11:55

最新更新：2018/04/16 11:55

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（中央社記者吳家豪台北16日電）國際研究暨顧問機構Gartner調查結果顯示，中國大陸買氣延後，2018年第1季全球個人電腦（PC）出貨量約6170萬台，年減1.4%，全球PC市場已呈現連續14季下滑。

Gartner首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，今年第1季全球PC市場下滑的主要原因來自中國大陸市場，PC單位出貨量年減5.7%；因中國大陸3月初舉行的全國人大會議，許多國營和大型企業等待新的政策及官員人事異動，延遲了PC及相關設備的採購與升級。

北川美佳子說，去年第4季部分PC庫存一直延續到今年第1季，再加上第2季還有多款採用英特爾最新第8代核心處理器的新機種即將問世，因此廠商也抱持謹慎態度，以防存貨過多。

在個別廠商方面，惠普、聯想、戴爾仍是今年第1季全球前3大PC品牌，市占率分別為20.8%、20%、16%；第4名到第6名依序為蘋果、華碩、宏碁，市占率6.9%、6.3%、6.2%。

在全球前6大PC廠商中，戴爾成長最為強勁，今年第1季出貨量年增6.5%。

Gartner報告顯示，儘管部分地區PC出貨量出現微幅成長，但受到亞太與美國的出貨量下滑的影響，整體PC產業仍呈現負成長。在今年第1季，亞太地區PC出貨量年減3.9%，達2190萬台；美國PC出貨量年減2.9%，達1180萬台。（編輯：張良知）1070416

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