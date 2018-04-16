新iPhone動起來 砷化鎵三雄Q2營運加溫

（中央社記者韓婷婷台北16日電）受惠智慧型手機新機逐漸進入新一輪供應鏈循環期，最上游的半導體砷化鎵廠率先啟動，包括穩懋、宏捷科及全新第2季營運都將進入加溫模式。



市場傳今年蘋果三款新機皆搭載3D感測人臉辨識功能，且有提前拉貨現像，並帶動非蘋陣營手機今年陸續加入3D感測行列，讓砷化鎵需求再度備受期待。今年不僅iPhone供應鏈的穩懋持續受惠，新種子部隊全新也有機會拿到門票，為營運增添想像空間。



最近受到法人高度觀注的宏捷科，則因擁有大陸3家客戶，隨著大陸手機客戶庫存消化完成，進入庫存建置期，重啟拉貨下，3月營收回升達新台幣1.88億元，創21個月來新高紀錄，月增率45.61%，年增率21.79%，也讓第1季營收轉為正成長，累計第1季營收為4.64億元，年增5.47%。



宏捷科受惠手機客戶需求回溫，且公司積極送樣認證VCSEL產品，預期今年營運將擺脫去年谷底，重回成長軌道。



穩懋表示，目前第2季透明度還沒很完整，陸續接單還要再瞭解，目前看來接單狀況還算正常，按以往慣例，供應鏈通常從第2季開始啟動逐步加溫。



全新表示，第2季營運可望逐步加溫，目前看來4月及5月營收都會比第1季好，主要成長動能來自RF射頻元件，光纖元件部份則期望能穩定在高檔區。（編輯：蘇志宗）1070416