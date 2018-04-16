境外資金回台 財政部：非所得不會課稅

（中央社記者王承中台北16日電）針對鼓勵資金回台，財政部次長蘇建榮今天表示，現行台商將境外資金匯回台灣，若能舉證非所得也不會課稅，財政部希望透過簡化稅務行政的方式，來解決所得認定的問題。



民進黨立委余宛如、劉世芳今天在立法院舉辦「台灣錢回台灣，財政部不要擋」記者會。余宛如表示，總統蔡英文去年已指示以租稅特赦鼓勵國人海外資金回流，採取一次性課稅，為此她已提出「促進境外資金回國投資特別條例」草案。



余宛如表示，此條例草案的課稅主體為今年6月30日的境外資產，依民國109年6月30日之前3個申報期間，個人分別適用4%、8%、12%優惠稅率，公司適用7%、9%的優惠稅率。於當年度投資前瞻基礎建設、五加二產業創新計畫、長照服務體系，以及新創、社會及托育事業等項目至少3年者，可享稅率減半；但3年內不可投資境內房屋土地，避免資金流入房市炒作。



余宛如說，希望藉由此條例的政策美意，增加新台幣1000億元稅收、鞏固長照財源，挹注新創、物聯網、生技等重點產業的發展，是力抗中國「惠台31項政策」的對策之一。此外，藉由龐大的海外資金回流，扶植台灣的財富管理產業，活絡金融發展。



劉世芳表示，她上月隨高雄市長陳菊出訪美國，收到紐澤西台商會陳情，在現行法制下，任何境外資金回台，都被預設為所得，課徵20%稅率，影響台商回台投資意願。



劉世芳認為，更嚴重的是，若台商因此轉投資中國，將進一步升高台灣對中投資及貿易依存度，違背政府降低對中經貿依賴的政策目標，造成風險集中，影響國家安全。財政部應檢討回台資金的課稅方式，盡速推動制度改革。



與會的蘇建榮表示，現行台商將境外資金匯回台，通常都會請台商舉證是否為營運資金或股本，若能舉證非所得也不會課稅。對於舉證困難的問題，財政部也願意解決，希望透過簡化稅務行政的方式，來解決所得認定的問題，達到鼓勵資金回台目的。（編輯：張良知）1070416