中日時隔8年高層經濟對話 有助自貿談判

（中央社東京16日綜合外電報導）中國與日本今天上午在東京舉行時隔8年的部長級經濟對話，內容涵蓋財經方面等合作，也談及中日南韓3國洽簽自由貿易協定（FTA）、東亞區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的合作。



「日本經濟新聞」報導，中日高層經濟對話今天上午在東京的飯倉公館舉行，中方由外交部長王毅、日方由外務大臣河野太郎主持。河野在會談開始的致詞時強調，希望藉此讓中日經濟關係更為加強。王毅表示，確信這次對話有助於中日兩國關係的改善與發展。



這場中日高層經濟對話探討的內容涵蓋高度節能等環保對策金融合作、經商環境的改善、服務業的相互投資等。鑑於中國對於照護、福祉領域等的需求漸大，日本政府期待藉由對話，協助日商在中國的發展。



高層經濟對話也談及中日韓3國洽簽自由貿易協定、東亞區域全面經濟夥伴協定的合作，希望在5月召開中日韓高峰會之前，3國能加強經濟合作關係。



日經報導指出，中國國家主席習近平積極推動的「一帶一路」倡議，也是這場中日高層經濟對話的主要議題。日本方面也將說明日本首相安倍晉三所訴求的「自由與開放的印度太平洋區域戰略」。



報導說，對談的內容也可能涵蓋如何因應全球性的保護主義的潮流。美國川普政府調高來自中國、日本的鋼鐵、鋁製品關稅，並暗示因中國侵犯智慧財產權，要對中國更多項目調高關稅。針對這股保護主義，中日一致強調以世界貿易組織（WTO）為核心的多角貿易體制的重要性。



不過，中日對於美國的因應之道存在落差。中國擺出不惜報復美國的態度，但是日本擔心美國會在美日FTA的洽談上對日施壓，因此不傾向採取對美強硬的態度。



昨天，中國大陸商務部部長鍾山與日本經濟產業大臣世耕弘成在進行會談時，中方表示，不希望有貿易戰爭，但會採取應有的對策。日方表示，你來我往的報復，對任何一方都不利。



中日高層經濟對話始於2007年12月，這次是第4次，上一次於2010年8月在北京召開。原本是1至2年之間定期召開1次，但因釣魚台問題，中日關係交惡，因此中斷了約8年。



今年是中日簽署和平友好條約40週年，日本政府相關人士表示，是中方希望配合王毅這次訪日，重啟中日高層經濟對話。



日本首相安倍明天起將訪美，在安倍與美國總統川普舉行高峰會之前，中方希望在對美貿易上能獲日方相挺，但對日本而言，如果在通商政策上太明顯與中國同調，美國可能會反彈。（譯者：楊明珠/核稿：陳政一）1070416