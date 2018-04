(中央社記者江明晏台北16日電)蘋果iPhone 8和iPhone 8 Plus紅色特別版最快明天開賣,五大電信業者陸續公布資費,月付1399元起,綁約30個月,iPhone8(64GB)購機價1萬900元;月付2699元,可0元帶回家。



蘋果日前宣布推出iPhone 8和iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED紅色特別版,外觀以紅色玻璃搭配同色系的鋁金屬邊框,正面為黑色設計。



消息人士接受中央社記者訪問指出,iPhone 8和iPhone 8 Plus紅色特別版已到貨,趕上預計17日開賣的計畫;部分電信業者則表示,等貨到就會開賣。



觀察五大電信近期公布的資費方案,與iPhone 8系列大抵相似,月付1399元起,綁約30個月,iPhone 8 (64GB)購機價1萬900元,iPhone 8 Plus (64GB)購機價1萬4300元;若月付2699元,iPhone 8 (64GB)或iPhone8 Plus (64GB) 可0元帶回家。(編輯:鄭雪文)1070416