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瞄準中資高科技業 美商務部禁中興通訊採購

發稿時間：2018/04/16 23:19

最新更新：2018/04/16 23:19

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（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）華府打擊「中國製造2025」又出新招。美國商務部今天對生產5G設備的中興通訊下重手，頒布禁止出口特許令，這形同切斷中興的產品供應鏈。

商務部今天公布禁止出口特許令（Denial of Export Privileges），再就中興通訊違反美國制裁禁令、向伊朗與北韓再出口美國產品的舊案，找到新事證，指控中興通訊儘管已與美國達成和解，但仍持續違反和解協議，面對商務部的調查多次作出不實陳述。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中指出，中興通訊誤導商務部，不但未懲處相關管理階層、還獎勵自身員工的不法行為，「這種過分行為不容忽視」。

中興通訊因違反美國制裁禁令，對伊朗與北韓再出口美國產品，遭調查多年，而經歷多年談判，中興去年3月與美國商務部達成11億9000萬美元的天價和解。當時報導指出，這是美國政府對中國高科技企業開出單筆最大金額罰單，但對中興而言，只有和解才能避免產品的核心零組件供應被切斷，不得不向美國低頭。

商務部今天則以中興通訊未執行和解協議、違反美國的「出口管理條例」，祭出對中興通訊的禁止出口特許令，時間長達7年，商務部說，這是雙方當時在和解協議中都同意的。

中興通訊不只是5G通訊設備商，也生產智慧型手機，相關產品有使用美國高通的晶片，而資通訊產業又是「中國製造2025」計畫中的重點發展產業，中興的案例形同美國對中國的科技大廠祭出殺手鐧。

商務部指出，當禁止出口特許令頒布後，任何美國企業或個人與禁止對象有任何方式的出口交易，都屬非法。

商務部還強調，這次的監管行動是單一個案，與任何正進行中的貿易行動無關。（編輯：高照芬）1070416

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