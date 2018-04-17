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歐盟追隨陸腳步 向WTO申訴美鋼鋁關稅

發稿時間：2018/04/17 11:09

最新更新：2018/04/17 11:09

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）儘管美國主張對銷美鋼鋁產品課關稅並非世界貿易組織（WTO）管轄課題，但一份WTO的申訴資料今天顯示，歐盟正在就美課徵鋼鋁關稅，尋求美國賠償。

路透社報導，歐盟向WTO申訴表示，他們不接受美國以「國家安全」為由課鋼鋁關稅，稱美國祭出關稅只為保護自家產業。中國大陸已向WTO提出申訴。

歐盟的聲明說：「縱使美國對這些措施的特色描述為安全措施，但本質上是防衛措施。」

當一個國家的產業突遭進口貨傾銷而蒙受嚴重損害時，可對特定進口產品實施防衛性關稅（Safeguard tariffs）。但在美國鋼鋁關稅一案裡，批評川普政策的人認為根本不存在上述威脅。

歐盟表示，他們希望儘快與美國舉行諮商。

法新社報導，歐盟今天跟隨中國大陸腳步，就美國對銷美鋼鋁課關稅，向世貿組織申訴。歐盟在網站公布的一份聲明裡表示，「做為在本案擁有可觀利益的出口方，歐盟要求就能否動用防衛措施，與美國諮商」。

歐盟表示，在與美方討論時，歐盟執委會（EC）堅持全面、無條件取得美國鋼鋁關稅豁免。

中國大陸在4月5日時就已向WTO申訴，但申訴對象是WTO的爭端解決機構（Dispute Settlement Body）。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1070417

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