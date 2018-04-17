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一銀真是幸福企業 逾半員工年薪破百萬

發稿時間：2018/04/17 11:37

最新更新：2018/04/17 12:09

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一銀目前在國內有7000名員工，去年年薪在新台幣100萬元以上的占56%。（中央社檔案照片）一銀目前在國內有7000名員工，去年年薪在新台幣100萬元以上的占56%。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北17日電）第一金控旗下第一銀行真的可以說是幸福企業，董事長董瑞斌表示，一銀目前在國內有7000名員工，去年年薪在新台幣100萬元以上的占56%。

董瑞斌指出，這百萬年薪是指員工實際放到口袋裡的，還不算勞健保等成本，事實上，一銀平均用人成本從2000年的110萬元，去年已經提高至150萬元；董瑞斌認為，獲利好也要分給員工，董監事可以領少一點。

為了提高一銀在薪資上的競爭力，董瑞斌說，在不影響獲利目標的情況下，已授權海外分行可以依當地水準自行調整薪資水準，並可與總行脫勾，與當地同業相比有競爭力，不讓自己培養的優秀人才被同業挖角。

董瑞斌表示，今年一銀要提高海外分行含國際金融業務分行（OBU）的獲利比重至5成，除了銀行要努力賺錢外，投信也要力拚2年內轉虧為盈。

第一金投信今天宣布，第一金台灣工業菁英30指數股票型基金（ETF）明天上市，募集金額8.5億元，是第一金投信首檔ETF產品，且去年台灣工業菁英30指數報酬率達23.92%，近10年報酬率也有130%，平均每年配息率4.4%。

第一金台灣工業菁英30 ETF正向1倍基金經理人曾萬勝表示，亞洲開發銀行（ADB）近期上修台灣今年經濟成長率（GDP）預估值到2.9%，凸顯基本面良好的事實，工業又是台灣經濟之母，工業類股占台股上市櫃公司總家數超過7成，基本面持穩下，相關工業企業利潤表現同樣可期。（編輯：李信寬）1070417

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