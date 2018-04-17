499吃到飽恐成產業惡夢 電信業盼早點休兵

（中央社記者江明晏台北17日電）4G吃到飽戰爭續燒，電信三雄陸續針對軍公教推出499吃到飽，再度下殺吃到飽門檻，電信高層盼短期促案早點結束，不然「行動產業會變成惡夢」。



電信業近年4G低價吃到飽競爭持續，在競爭壓力驅使下，5大電信呈現「敵不退、我不退」的僵局，導致數據量雖然不斷飆升，電信行動營收卻不增反減，恐造成電信業在建設網路與投資5G時縮手。



對此，NCC發曾在論壇中鼓勵業者「要勇敢」，意即希望業者勇敢跨出第一步，不管是誰率先鳴槍，盼能打破目前僵局，挽救惡性循環的局面。



但是，中華電信再度在4G吃到飽市場點燃戰火，本月針對龐大公教人員推出的499元限定方案，可不限速上網吃到飽，又能網內互打，至月底前截止，限時下殺吃到飽門檻。



台灣大哥大與遠傳電信相繼跟進，台灣大表示，短期對企業用戶提供499軍公教方案，後續將視競爭狀況而定，遠傳也不畏戰，同樣推出軍公教499吃到飽方案，至月底截止。



換言之，電信三雄從前年開打的資費大戰今年再度轉移至軍公教市場，吸引不少符合資格的用戶搶進申辦。



然而，消費者開心之餘，業界不免擔憂，台灣大哥大總經理鄭俊卿今天受訪時認為，對於中華電再度下殺吃到飽門檻「有點驚訝」，他表示，競爭到一定程度，對產業不見得好，坦言中華電此舉對產業影響很大，「有一定殺傷力」。



談及市場競爭狀況，鄭俊卿表示，為了產業正常發展，很多時候應「適可而止」，他也指出， 499吃到飽只針對軍公教，也是短期促案，希望能早點結束，不然「行動產業會是個惡夢」。



中華電信總經理謝繼茂曾說，今年連將吃到飽拉高門檻的機會也沒有，市場連188終身吃到飽都出來了，但門檻要再往下也很難。



遠傳電信總經理李彬也曾表示擔憂，他表示，台灣市場規模小，卻有5家電信業者，任何市場有超過胃納量的競爭者，就會有市值往下掉的狀況，認為台灣有5家電信業者，加上今年底3G到期，用戶要加速升級到4G，吃到飽拉高門檻的情況不太可能發生。（編輯：鄭雪文）1070417