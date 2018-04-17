/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

499吃到飽恐成產業惡夢 電信業盼早點休兵

發稿時間：2018/04/17 17:41

最新更新：2018/04/17 17:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北17日電）4G吃到飽戰爭續燒，電信三雄陸續針對軍公教推出499吃到飽，再度下殺吃到飽門檻，電信高層盼短期促案早點結束，不然「行動產業會變成惡夢」。

電信業近年4G低價吃到飽競爭持續，在競爭壓力驅使下，5大電信呈現「敵不退、我不退」的僵局，導致數據量雖然不斷飆升，電信行動營收卻不增反減，恐造成電信業在建設網路與投資5G時縮手。

對此，NCC發曾在論壇中鼓勵業者「要勇敢」，意即希望業者勇敢跨出第一步，不管是誰率先鳴槍，盼能打破目前僵局，挽救惡性循環的局面。

但是，中華電信再度在4G吃到飽市場點燃戰火，本月針對龐大公教人員推出的499元限定方案，可不限速上網吃到飽，又能網內互打，至月底前截止，限時下殺吃到飽門檻。

台灣大哥大與遠傳電信相繼跟進，台灣大表示，短期對企業用戶提供499軍公教方案，後續將視競爭狀況而定，遠傳也不畏戰，同樣推出軍公教499吃到飽方案，至月底截止。

換言之，電信三雄從前年開打的資費大戰今年再度轉移至軍公教市場，吸引不少符合資格的用戶搶進申辦。

然而，消費者開心之餘，業界不免擔憂，台灣大哥大總經理鄭俊卿今天受訪時認為，對於中華電再度下殺吃到飽門檻「有點驚訝」，他表示，競爭到一定程度，對產業不見得好，坦言中華電此舉對產業影響很大，「有一定殺傷力」。

談及市場競爭狀況，鄭俊卿表示，為了產業正常發展，很多時候應「適可而止」，他也指出， 499吃到飽只針對軍公教，也是短期促案，希望能早點結束，不然「行動產業會是個惡夢」。

中華電信總經理謝繼茂曾說，今年連將吃到飽拉高門檻的機會也沒有，市場連188終身吃到飽都出來了，但門檻要再往下也很難。

遠傳電信總經理李彬也曾表示擔憂，他表示，台灣市場規模小，卻有5家電信業者，任何市場有超過胃納量的競爭者，就會有市值往下掉的狀況，認為台灣有5家電信業者，加上今年底3G到期，用戶要加速升級到4G，吃到飽拉高門檻的情況不太可能發生。（編輯：鄭雪文）1070417

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP