防陸鋼鐵傾銷 經濟部展開產業損害調查

（中央社記者廖禹揚台北17日電）財政部今天宣布對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品，展開反補貼及反傾銷調查，經濟部官員表示，今天已收到公文，已著手進行調查，爭取在5月27日前提出產業損害初步調查。



美國對鋼鋁製品祭出25%高關稅，台灣未列入首波豁免國家名單，同時歐盟也對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查；為避免中國大陸將鋼鐵產品傾銷輸入台灣，藉以去化產能，損及台灣業者利益，並持續爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，財政部今天宣布對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品，展開反補貼及反傾銷調查。



財政部關務署副署長謝鈴媛今天表示，根據財政部關稅稅率審議小組11日審議會議結論，中國大陸銷台5項鋼鐵製品已達補貼、傾銷及損害台灣產業的合理懷疑，符合展開調查要件，決議進行調查。



經濟部官員說明，根據法規，財政部發布公告後會移請經濟部貿易調查委員會進行產業損害的初步調查，而經濟部今天已收到財政部公文，必須在接獲通知隔日起40日內，將初步調查結果通知財政部。



貿調會將邀集工業局、國際貿易局、財政部關務署等相關單位，及產業、財務領域專家參與調查工作小組，針對民國104年至107年度資料進行調查。官員表示，雖然法規定有申請延長機制，但因此案較緊急，會爭取在40天內，也就是5月27日前針對台灣產業是否受到涉案產品損害提出報告。



根據財政部說明，5項鋼鐵產品中，特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品目前已課徵反傾銷稅，因此僅進行反補貼調查。如利害關係人欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料正本送達關務署。（編輯：楊凱翔）1070417