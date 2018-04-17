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印度手機市場旺 華碩結盟電商Flipkart

發稿時間：2018/04/17 18:59

最新更新：2018/04/17 19:23

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電腦品牌廠華碩執行長沈振來（右）與印度最大電商Flipkart執行長克里希那穆提（Kalyan Krishnamurthy，左）17日簽署合作備忘錄，Flipkart將成為華碩手機在印度市場的主要線上銷售通路。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真　107年4月17日電腦品牌廠華碩執行長沈振來（右）與印度最大電商Flipkart執行長克里希那穆提（Kalyan Krishnamurthy，左）17日簽署合作備忘錄，Flipkart將成為華碩手機在印度市場的主要線上銷售通路。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真　107年4月17日

（中央社記者吳家豪台北17日電）印度智慧型手機市場去年重返兩位數百分比成長，電腦品牌廠華碩看準商機，今天宣布與印度最大電商Flipkart合作，Flipkart將成為華碩手機在印度市場的主要線上銷售通路。

華碩執行長沈振來與Flipkart執行長克里希那穆提（Kalyan Krishnamurthy）今天共同出席合作備忘錄簽約儀式，雙方成為長期策略合作夥伴；華碩與Flipkart也將針對印度手機市場進行深度合作，開發更適合印度消費者的產品及服務。

沈振來今年3月受訪時表示，華碩今年推出的手機會確定在市場上有競爭力，也會慎選國家與通路，在半年後或一年後可望與新零售策略結合；他看好華碩手機今年第3季將開始獲利，全年出貨量至少1200萬支。

根據調研機構IDC的數據，印度智慧型手機市場2016年受到縮減貨幣政策、零組件缺貨的影響，曾短暫放緩，但2017年已重回兩位數百分比成長，去年全年出貨量達1.24億支、年增14%，是全球前20大智慧型手機市場當中成長最快的市場；反觀全球最大的智慧型手機市場中國大陸去年首度衰退，美國市場則相對持平。

IDC數據顯示，2017年印度智慧型手機前5大品牌依序為三星、小米、vivo、聯想、OPPO，市占率分別為24.7%、20.9%、9.4%、7.8%、7.5%。（編輯：郭萍英）1070417

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