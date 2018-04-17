/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

對陸鋼品調查 公會：時機對但應顧及需求

發稿時間：2018/04/17 19:37

最新更新：2018/04/17 19:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北17日電）財政部宣布，已對中國大陸產製進口5項鋼鐵產品展開反補貼及反傾銷調查。鋼鐵公會表示，為避免大陸傾銷鋼品到台灣損及業界利益，政府此時採取適當措施是對的，但應顧及下游需求。

美國依貿易擴張法，調高鋼鐵產品輸美關稅稅率25%，台灣未在首波豁免國家名單；歐盟也對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查。為避免中國大陸將鋼鐵製品傾銷台灣，藉以去化產能，並損及台灣業者利益，且為爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，經濟部與相關部會開會後，認為對中國鋼鐵產品確有發動傾銷或補貼調查的必要。

台灣鋼鐵工業同業公會表示，政府在向美積極爭取納入豁免關稅及保障台灣業者權益的當下，採取雙反調查是適當的措施；但也盼政府顧及諸多鋼鐵下游業者實際生產的料源需求。

鋼鐵公會指出，包括經濟部和財政部還要經過一段時間和程序對5項鋼品進行反傾銷和反補貼調查，且未立即公告課徵臨時平衡稅及反傾銷稅，因此鋼鐵公會認為業界應該靜待政府調查，屆時才會知道究竟課稅與否，或是課徵多少稅率。

這5項遭政府雙反調查的大陸鋼品中，特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品目前已課徵反傾銷稅，還要再進行反補貼調查；另兩項產品冷軋鋼品和不鏽鋼熱軋鋼品則同時遭雙反調查。（編輯：鄭雪文）1070417

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP