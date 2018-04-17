對陸鋼品調查 公會：時機對但應顧及需求

（中央社記者韋樞台北17日電）財政部宣布，已對中國大陸產製進口5項鋼鐵產品展開反補貼及反傾銷調查。鋼鐵公會表示，為避免大陸傾銷鋼品到台灣損及業界利益，政府此時採取適當措施是對的，但應顧及下游需求。



美國依貿易擴張法，調高鋼鐵產品輸美關稅稅率25%，台灣未在首波豁免國家名單；歐盟也對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查。為避免中國大陸將鋼鐵製品傾銷台灣，藉以去化產能，並損及台灣業者利益，且為爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，經濟部與相關部會開會後，認為對中國鋼鐵產品確有發動傾銷或補貼調查的必要。



台灣鋼鐵工業同業公會表示，政府在向美積極爭取納入豁免關稅及保障台灣業者權益的當下，採取雙反調查是適當的措施；但也盼政府顧及諸多鋼鐵下游業者實際生產的料源需求。



鋼鐵公會指出，包括經濟部和財政部還要經過一段時間和程序對5項鋼品進行反傾銷和反補貼調查，且未立即公告課徵臨時平衡稅及反傾銷稅，因此鋼鐵公會認為業界應該靜待政府調查，屆時才會知道究竟課稅與否，或是課徵多少稅率。



這5項遭政府雙反調查的大陸鋼品中，特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品目前已課徵反傾銷稅，還要再進行反補貼調查；另兩項產品冷軋鋼品和不鏽鋼熱軋鋼品則同時遭雙反調查。（編輯：鄭雪文）1070417