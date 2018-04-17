美打擊中興通訊 美企高通也受傷

（中央社上海/北京17日綜合外電報導）美國政府禁止美國企業銷售零組件給中國通訊設備製造商中興通訊（ZTE Corp），此舉也將使得自家廠商受創：中興手機的主要晶片供應商美國高通公司（Qualcomm Corp）。



路透社報導，美國商務部16日針對中興通訊祭出7年禁售令。



美國商務部指控，儘管去年非法向伊朗出口產品被查獲後，中興通訊已與美國達成和解，但仍持續違反和解協議。



高通被捲入紛爭中。中興手機內晶片，大部分是高通的產品。專業市調機構IHS Markit指出，中興去年出貨大約4640萬支手機。



市調機構Counterpoint Research研究室主任夏哈（Neil Shah）表示：「如果你檢視中興通訊，中興每年在全球銷售大約4500萬支智慧型手機，近半數使用高通晶片。」



「所以，如果每一晶片組平均以25美元計算，那相當於將近5億美元營收。」



市場研究機構Canalys估計，中興手機採用高通晶片的比例高達65%。



對於高通而言，損失可能只是剛開始而已。高通去年銷售額達220億美元。華盛頓與北京互嗆施以關稅與貿易壁壘之際，高通成為報復的明顯目標。



緊張關係的癥結在於科技。



中國想要提振國內的龍頭例如華為（Huawei）等，華為也生產晶片。美國則擔心中國能力愈來愈強，以國安疑慮為由，已經封殺數宗中國在海外的科技交易。



這使得高通處於不利地位。高通的銷售在中國占很大比例。



全球風險諮詢機構Control Risks專家吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示：「從國內角度來看，態度是相互矛盾的：以華為來說，高通是敵人；但對許多較小型的中國手機製造商而言，它們事實上十分仰賴高通。」（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1070417