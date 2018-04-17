一帶一路獨厚中國企業 歐洲國家不滿

（中央社記者林育立柏林17日專電）中國以「一帶一路」為名在各國推動基礎建設，發包過程中卻獨厚中國企業，造成歐盟國家不滿。



德國「商報」（Handelsblatt）今天報導，歐盟執委會正研擬一份文件，要求成員國與中國合作時，遵守發包的透明度、環保和工作條件等原則。



此外，一如國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）日前的警告，中國銀行提供的低利貸款，也不該造成接受建設的國家負債累累，以致無法償還。



一名歐盟外交官表示，歐盟執委會和成員國應該向中方「禮貌、可是堅定地說明」這些合作的條件。



不過，為了擴大在歐洲的影響力，中國近年來試圖分化歐盟，匈牙利和希臘等依賴中資的國家，尤其容易受到影響。



因此，文件中也警告成員國與中國個別簽署一帶一路備忘錄文件的風險，因為容易造成「權力不對等，被中國利用。」



歐盟與中國7月即將舉行高峰會，為了協調歐盟各國對一帶一路的立場，這份文件可望在峰會前公布。



根據德國聯邦外貿與投資署（Germany Trade and Invest）與德國工商總會（DIHK）2月發佈的一份報告，一帶一路的確帶給德國企業投資機會，但大多是在法治不健全且政局不穩定的國家。



德國聯邦外貿與投資署執行長弗里德里希（Juergen Friedrich）批評，由中國國有銀行支持的計畫，對外看起來煞有介事，但是招標過程不透明，高達8成由中國企業得標，外界要等到發包後，才知道計畫已經招標。（編輯：屈享平）1060417