全球經濟緩復甦 美中貿易戰成隱憂

（中央社記者鄭崇生華盛頓17日專電）國際貨幣基金（IMF）今天表示，全球經濟成長將趨緩和，再加上貿易緊張局勢引起的連動風險，IMF對今、明兩年全球經濟成長率，預估值皆維持為3.9%。



IMF今天公布世界經濟展望（WEO）春季報告，維持今年1月對全球經濟成長率的估值，今、明兩年世界經濟成長率皆為3.9%。另外，IMF上調美國今、明兩年經濟成長率0.2個百分點，預估美國今年經濟成長率為2.9%，明年是2.7% 。



不過，IMF提到，美國的稅改外溢效應，在2020年後會開始遞減。



對於中國的經濟前景，IMF則維持1月的同樣看法，預估中國大陸今、明兩年經濟成長率，分別為6.6%、6.4%。



IMF公布的春季報告形容，全球經濟成長正迎來週期性復甦，但也面臨結構性改變，經濟成長的動能將趨緩和。IMF直接點名美、中兩國一來一往的關稅報復行動，實為全球經濟的潛在風險。



IMF憂心，貿易戰火已點燃，此一風險不斷上升且環環相扣，從跨境貿易障礙擴大、惡化全球貿易局勢開始，導致地緣政治緊張加劇，連帶弱化對全球經濟一體化的支持，保護主義興起導致內向型經濟政策，引起資本與勞動力跨境流動受限，更限制投資意願。中、長期來看，全球經濟的負面影響，恐怕非常嚴峻。



IMF經濟顧問歐布思費爾（Maurice Obstfeld）預測，美國很可能面臨因過度需求而出現比預期更快的貨幣緊縮政策。他還明白指出，如果美國自身財政政策導致貿易逆差上升，歐洲與亞洲又無行動來減少對美國的貿易順差，他擔憂貿易衝突恐將加劇。



他警告，第二次世界大戰以來，國際建立了以規則為基礎的多邊貿易體系，為世界經濟帶來前所未見的成長，這種成長需要強化，否則將處於四分五裂的險境。



歐布思費爾指出，利於全球經濟復甦的條件不會永遠存在，現在是為全球經濟轉向精瘦發展的準備時刻，不只需要各國謹慎與前瞻的貨幣與財政政策，還得審慎關注金融穩定，這包括人力投資，以及確保經濟成果能廣為分享。（編輯：屈享平）1070417