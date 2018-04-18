黃志芳率團訪印度 部署戰略助台商拓展市場

外貿協會董事長黃志芳（中）17日在秘書長葉明水（右）及駐印度代表田中光（左）陪同下，於新德里召開記者會說明貿協5月在印度首次舉辦的台灣形象展及促進台印產業合作的戰略。中央社記者康世人新德里攝 107年4月18日

（中央社記者康世人新德里18日專電）外貿協會董事長黃志芳昨天率領貿協印度兵團在印度展開拓銷活動，鎖定資通訊、智慧城市、電動車、石化、食品加工等產業，協助台商拓展印度市場。



配合政府新南向政策，把印度市場列為今年拓銷重點的中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，率貿協與印度有關的一級主管組成貿協印度兵團，於17日齊聚新德里，為今年如何拓展印度市場制訂更深入的戰略。



近兩年來，累計已7次訪問印度的黃志芳，接受中央社記者專訪，談到貿協今年的印度市場戰略時，以他曾在2011到2014年在一家資通訊企業負責印度等市場的經驗指出，台灣中小企業要拓展印度市場，最困難的就是沒有能力在印度設立辦公室、展示中心及雇用行銷人員和解決物流、倉儲等問題。



黃志芳說，他去年積極與印度大型物流和倉儲企業接觸，包括聯華神通集團董事長苗豐強在印度清奈持股的物流商雷廷頓（Redington），以及印度汽車大廠馬興達拉集團（Mahindra Group）旗下的馬興達拉物流（Mahindra Logistics）都表示，很樂意協助台商在印度解決物流與倉儲問題。



其次，黃志芳說，貿協也透過在印度設立的駐孟買、清奈、加爾各答辦事處和5月將設立的駐新德里辦事處設置台灣商品行銷中心，台商用很低的租金就可使用、展示商品，並與客戶在行銷中心洽談，更有貿協雇用已先在台受訓的印度行銷人員，協助台商行銷。



在解決台商的物流、倉儲和商品展示與行銷問題後，黃志芳也根據印度的政策與市場需求，鎖定屬於台灣強項、台印能夠互補的石化、電動車、汽機車零配件、資通訊、智慧城市、綠能解決方案、工具機和食品加工等產業，陸續組織台灣A級產業團隊，主動拜會印度相關產業的大型企業，尋求台印產業合作機會。



此外，黃志芳說，他已要求市場調查處和駐加爾各答辦事處，今年起派人前往台商陌生的印度東北各省及孟加拉、緬甸等地，進行市調並尋找台商可切入的商機，再返台對台商召開說明會，協助台商進軍上述市場。



黃志芳期待，透過上述戰略方針，伴隨5月的台灣形象展及10月的智慧城市展等各種拓銷活動，進一步協助台商今年在南亞有更多發展機會，並透過台商的技術與台印產業合作，促進印度的現代化與經濟發展。（編輯：陳俊碩）1070418