蘋概三雄無力 台股收盤漲幅收斂

（中央社記者韋樞台北18日電）美國企業財報佳帶動美股大漲，台股早盤開高大漲百點，市場空方氣勢起導致漲幅收斂，指數一度重回10900點後復失，蘋概三雄走低。法人表示，台股應觀察首季財報、展望與外資動向。



台股終場上漲37.44點，以10847.89點收盤，成交值新台幣1451.43億元。



美股道瓊指數和那斯達克指數大漲，亞股普遍翻揚，日、港股上漲較多。台股早盤受惠美股和亞股走勢，開高走高後，市場空方氣勢崛起，除了中國軍演可能影響區域和平，外資下調大型蘋概股展望，以及持續在期現貨調節有關。



台指期今天結算，開高後未久，從9時30分起漲幅收斂，帶領台股現貨跟著走低，所幸接近午盤台指期和台股現貨漲幅接近平盤後開始小幅翻揚，台股指數漲幅略為擴大，但仍在5日線、月線和季線之下，但力守半年線約10790點之上。



台積電股價11時起翻黑，尾盤才拉回平盤238元；大立光午盤翻黑一路走跌，終場收在最低的3525元，跌幅1.54%；鴻海亦收在84.8元最低價，跌幅近2%；不過IC設計的聯發科盤中一度接近漲停的374元，最後收在362元，漲幅6.5%。



股市資深分析師林成蔭表示，台股開高走低，市場認為可能與台積電明天法說會因為虛擬貨幣利空造成挖礦晶片需求降低而調整未來展望有關，但其實市場不排除虛擬貨幣有可能會遇上這種情形。



另外，林成蔭指出，外資下修下半年iPhone出貨量，將影響蘋果概念股，以致今天蘋概三雄均走低，大盤漲幅收斂震盪。



至於中國軍演因素也被歸類於台股這兩天走低的因素之一。林成蔭認為，中國軍演並非首次，不須將軍演因素擴大；投資人仍應將重點放在各企業首季財報及第2季展望；對於外資賣超較多，向來外資會從新興市場開始調節起，造成台股賣壓較大。



林成蔭強調，目前台股的走勢是「低不破低，高不破高」的區間整理，形成個股表現；未來台股走勢仍觀察美國企業財報和趨勢與台股之間連動，以及外資在籌碼的增減。（編輯：黃國倫）1070418