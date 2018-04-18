漢來海港吸金3關鍵 笑擁吃到飽霸主

（中央社記者江明晏台北18日電）雲品旗下品花苑歇業後，漢來美食旗下海港餐廳將躍升為全台最大吃到飽餐廳，目前兩岸有9個據點，一年吸金約20億元，自評商圈、食材、定價策略是成功三大關鍵。



雲品旗下號稱台灣規模最大的自助餐廳品花苑宣布將歇業，轉戰高價婚宴市場，替國內吃到飽市場帶來一點警訊。品花苑退位後，漢來美食旗下海港餐廳高雄巨蛋店占地868坪、座位數逾520位，躍升為全台最大吃到飽餐廳，海港餐廳在兩岸共有9個據點，法人推估，海港餐廳單一品牌一年吸金20億元左右。



漢來美食行銷企劃部協理吳若寧今天受訪時表示，地理位置與商圈是吃到飽餐廳的成功關鍵之一，海港在擇店時，第一就先考量交通與區域成熟度，舉例來說，海港會以能支撐100萬人口數的區域，來評估是否進駐商圈的關鍵，再來，海港絕對不開獨立店，只進駐百貨店，除了因為百貨店有基本客群，可互相達到「水幫魚、魚幫水」的效果。



她進一步說，自助餐廳是與主題餐廳完全不同的業態，必須呈現多樣化的菜色，且食材成本遠大於主題餐廳，坦言「如果食材成本不高，可能註定要關門」。各商圈的店點也都有各自擅長的餐點，做出特色。



另外，海港餐廳客單價約新台幣800多元，定位中高價吃到飽市場，她認為，品牌定位與定價策略是關乎成敗的一大因素，坦言「自助餐是紅海市場，要找生路很辛苦」，但海港餐廳搶進五星級和中價位餐廳之間的區塊，認為這一塊空白仍然是藍海市場。



海港餐廳目前在全台有7個據點，台北2家、桃園、台中、台南1家、高雄2家，中國大陸分別在西安、上海各有1家據點；今年計劃第4季在台北新增一據點，並與合作夥伴進軍泰國曼谷。（編輯：李信寬）1070418