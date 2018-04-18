漢翔：造飛機公司做座椅 叫我全球第一家

（中央社記者韋樞台北18日電）漢翔航空成功開發客機座椅，月初在德國漢堡國際內裝展初試啼聲。漢翔董事長廖榮鑫今天表示，漢翔是全球第一家造飛機的公司做客機座椅，漢翔努力於6月獲得美國FAA認證。



廖榮鑫透露，月初去漢堡展示時，50家廠商、100人次登門造訪，至少有10家廠商表示會再派人來深入了解，漢翔為寡占的航空座椅市場提供新的選擇。



漢翔總經理林南助也說，造飛機的漢翔增加開發客機座椅，如果明年能拿到座椅訂單，就打破世界紀錄；但是就算拿到座椅訂單再貢獻營收至少還要兩年，而且剛開始拿到新訂單的價格也不會太好，畢竟還要經過學習曲線。



廖榮鑫表示，漢翔2014年啟動航空座椅的開發，2017年獲得交通部民航局技術標準件核准書，為國內首宗符合16G(重力)規範的航空座椅。漢翔努力於6月爭取獲得美國聯邦航空管理局(FAA)的認證，之後再爭取歐洲航空安全局(EASA)的認證，得以在國際間銷售。



廖榮鑫轉述美國波音公司高層的建議，客機座椅市場應先從舊機更改客艙內裝做起，等完成5架之後，波音會將漢翔列入座椅供應鏈名單；其次，最好從自己國家的客機改裝做起，這將是重要關鍵。他希望透過經濟部航空產業發展推動小組和民航局來協助。



廖榮鑫說，客機座椅3月發表時，航空產業發展推動小組、民用航空局及中華航空等單位都曾來觀察。



漢翔表示，這款進階版座椅以輕量化、舒適為主要設計重點，搭配複材椅背、平板手機支撐架、無線充電裝置、可調整頭靠、搖籃式座椅等功能，國內合作供應鏈包含工業技術研究院、車輛研究測試中心、燁鋒、拓凱、福基、喬福等公司，將以多項優質選配，滿足全球客戶的需求，協同國內座椅相關廠商共同進軍國際市場。



波音公司與空巴公司預測未來20年交機量達3.5萬架以上；航空公司平均每4年到8年會改艙更換座椅，預估改艙座椅需求為新飛機的1.5倍，將有接近2000萬張座椅的需求；依據市場預測機構(Markers and Markets)的預測，未來航空座椅市場規模每年以14.15%成長，2021年將成長到169.4億美元。(編輯：陳永昌) 1070418