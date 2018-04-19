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漢翔航空未來發展 就靠3關鍵3重點

發稿時間：2018/04/19 08:34

最新更新：2018/04/19 08:34

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（中央社記者韋樞台北19日電）漢翔航空董事長廖榮鑫點出漢翔航空未來發展的命脈，必須依靠人才、爐灶和柴火等3關鍵；今年工作重點則是國機國造、智慧製造與整合供應鏈等爭取最大業務量。

廖榮鑫18日在漢翔的法說會中表示，漢翔未來發展依靠3關鍵就是人才、爐灶和柴火。在人才方面，30多年前台灣自製研發IDF經國號戰鬥機，前後共晉用1800位工程師，成為當時全球第7個會做全機設計和量產整合的國家，去年10月25日接下承製高教機重任後，已經投入500位工程師在先期預備工作。

廖榮鑫指出，前年底因應承製高教機已陸續招募700位年輕工程師，全公司7000位員工中，如何使電機、資通、化學、材料等學科人才融合在一起非常重要；同時漢翔和20餘所大學合作，諸多計畫才得以整合，畢竟企業的成長與人才的轉換、成長和傳承關係密切。

至於爐灶則分成3部分─高教機、民航機及發動機、機艙內裝。他說，這3部分如同供應鏈的概念；高教機去年與中科院簽約後，經過評鑑和輔導，最後有110家廠商可以成為高教機的供應鏈。

其中在去年12月6日航太論壇時進行高教機第一階段委外與國內48家廠商簽約，預計4月24日與另23家廠商簽約，未來還有更多廠商簽約。

另一方面，在民用機部分由2016年6月2日建構「台灣航太A-Team 4.0」，會員人數已增至300多家廠商，但經過輔導通過多數國際航太客戶對供應商航太品質管理系統的AS9100基本要求的廠商已達85家。

至於在柴火部分，廖榮鑫透露，漢翔去年帶進的業務合約金額約新台幣641億元，民機兩大客戶─波音和空巴2017年在手訂單約1.3萬架，兩家要7到10年才能打造完畢。另外，漢翔也在爭取新的波音737、787及空巴A320等機型的零組件製造業務；另外發動機零件也都在爭取業務和簽約中。

至於漢翔今年的工作重點，他強調，主要是國機國造，距離2020年6月30日高教機首飛倒數只剩804天，工作天數548天，過去一年做了很多設計，預計所有設計圖今年底完工；此外，外包的系統件有130餘件，也要趕著今年6月底完成簽約。（編輯：林沂鋒）1070419

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